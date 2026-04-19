۳۲۹ بسته هروئین از معده مسافران در بیرجند کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پلیس خراسان جنوبی، سرهنگ محمدحسن اکبری اظهار داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به مسافران یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: ماموران در بازجویی و بررسی های به عمل آمده از مسافران سواری متوجه شدند که متهمان اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع کرده اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۳۲۹ بسته حاوی سه کیلو ۹۷۲ گرم هروئین از متهمان که به صورت معده ای جاساز شده بود، کشف کردند.

وی بیان کرد: در این رابطه سه متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.