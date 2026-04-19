  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

۳۲۹ بسته هروئین از معده مسافران در بیرجند کشف شد

بیرجند- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی از کشف ۳۲۹ بسته حاوی سه کیلو و ۹۷۲گرم هروئین از معده سه مسافر سواری در شهرستان بیرجند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پلیس خراسان جنوبی، سرهنگ محمدحسن اکبری اظهار داشت: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به مسافران یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: ماموران در بازجویی و بررسی های به عمل آمده از مسافران سواری متوجه شدند که متهمان اقدام به حمل موادمخدر به صورت بلع کرده اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در این رابطه، ۳۲۹ بسته حاوی سه کیلو ۹۷۲ گرم هروئین از متهمان که به صورت معده ای جاساز شده بود، کشف کردند.

وی بیان کرد: در این رابطه سه متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6804814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها