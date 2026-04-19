بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگیهای لرستان طی ۱۲ ساعت گذشته در سامانه بارشی اخیر تا کنون، اظهار داشت: میزان این بارندگیها در خرمآباد ۹.۳ میلیمتر، بروجرد ۵.۶ میلیمتر، کوهدشت ۱۶.۵ میلیمتر، الیگودرز ۲.۶ میلیمتر، پلدختر ۸.۶ میلیمتر، دورود ۵.۸ میلیمتر، الشتر ۴.۶ میلیمتر، نورآباد ۶.۸ میلیمتر و ازنا ۴.۵ میلیمتر بوده است.
وی میزان بارندگیها را در رومشکان ۱۳.۹ میلیمتر، سراب دوره ۱۷.۴ میلیمتر، معمولان ۸ میلیمتر، «ایمان آباد» ۱۰.۵ میلیمتر، «سیلاخور» ۲.۸ میلیمتر، سپیددشت ۳.۴ میلیمتر، «ریمله» ۱۳ میلیمتر و «شولآباد» ۵ میلیمتر اعلام کرد.
مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگیها در این سامانه بارشی را ۸.۱ میلیمتر عنوان کرد.
