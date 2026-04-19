هیچ مأموریتی از پژوهشگاه ارتباطات در جنگ تحمیلی سوم بر زمین نماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ با تشریح عملکرد این مجموعه در دوران جنگ تحمیلی سوم، اعلام کرد: پژوهشگاه همراستا با سایر بخشهای وزارت ارتباطات، در حوزههای مورد نیاز کشور بهویژه امنیت سایبری ایفای نقش کرد.
وی با اشاره به اهمیت فضای مجازی بهعنوان یکی از ابعاد جنگ، تصریح کرد: تیمهای پژوهشکده امنیت با ارائه هشدارها و اقدامات پیشگیرانه، به تداوم کسبوکار زیرمجموعههای وزارت ارتباطات کمک کردند و در کاهش آسیبهای احتمالی نقش داشتند.
شیخی تأکید کرد: تیمهای کشیک پژوهشگاه حتی در شرایط اوج فشار و بمباران فعال بودند و علاوه بر حمایت از مجموعههای وابسته به وزارت ارتباطات، خدماتی را به بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و برخی مجموعههای خارج از وزارتخانه ارائه کردند.
وی درباره فعالیتهای پژوهشی نیز گفت: با وجود محدودیتها، روند تحقیق و توسعه متوقف نشد و اصول پدافند غیرعامل در آزمایشگاهها اجرا شد؛ همچنین جابهجایی تجهیزات حساس برای جلوگیری از آسیب در دستور کار قرار گرفت.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ از تداوم ارتباط با پژوهشگران بهصورت دورکاری خبر داد و افزود: جلسات مدیریتی، هیئتمدیره و هیئترئیسه بهصورت مجازی برگزار شد و در برخی مقاطع با توجه به تهدیدات، تخلیه موقت پژوهشگاه انجام گرفت، اما روند هماهنگیها متوقف نشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حمایتی از کارکنان، اعلام کرد: پرداختهای مالی و رسیدگی به مسائل معیشتی همکاران بدون تأخیر انجام شد و تلاش شد در ایام پایانی سال، دغدغهای از این بابت وجود نداشته باشد.
وی همچنین از برنامهریزیهای مالی برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد: رایزنیهایی با مجلس و سازمان برنامه و بودجه برای جبران کسریهای پیشبینیشده انجام شد که نتایج مثبتی به همراه داشت.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در جمعبندی اقدامات این مجموعه گفت: در حوزههای ستادی، پژوهشی و خدماتی، وظایف بهطور کامل انجام شد و هیچ بخشی از مأموریتهای پژوهشگاه بر زمین نماند.
