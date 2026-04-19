به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خورشیدی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)، به بررسی وضعیت خدماترسانی در شهرستان پرداخت.
وی با اشاره به گذشت یک ماه از سال جدید، اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار و چالشهای ناشی از وضعیت اخیر، ادارات خدماترسان در کنار مردم حضور داشتهاند و علیرغم افزایش جمعیت شهرستان، دستگاههای اجرایی پای کار بوده و روند ارائه خدمات متوقف نشده است.
امام جمعه بیجار ضمن قدردانی از عملکرد دستگاههای اجرایی، افزود: اگرچه مشکلات همواره پیامدهایی به همراه دارند، اما در دل همین چالشها نیز مسیرهای درمان و بهبود گشوده میشود.
خورشیدی در ادامه با اشاره به چالشهای اخیر و تلاشهای دشمنان تصریح کرد: هدف دشمن ایجاد اختلال در امید، آگاهی و اعتماد مردم بود، اما این تلاشها ناکام ماند.
وی گفت: آنها میخواستند اعتماد مردم به مسئولان و نظام را تضعیف کنند، اما با سپاس از خداوند، مردم با حضور و همراهی خود نشان دادند که همچنان پای کار هستند.
وی با تاکید بر اهمیت اعتماد عمومی، افزود: اعتماد مردم در این روزها بیش از گذشته آشکار شده است و ما وظیفه داریم قدردان این حضور باشیم.
امام جمعه بیجار همچنین با اشاره به آمار ثبتنام در پویش «جان فدا»، گفت: نامنویسی نزدیک به سی میلیون نفر در این پویش، بیانگر اعتماد عمیق مردم است.
خورشیدی، خدمترسانی مؤثر را از واجبات دانست و تاکید کرد: یکی از مهمترین راههای تقویت اعتماد، خدمترسانی بیوقفه به مردم است. ما نباید از خدمت به مردم دریغ کنیم و علاوه بر این، لازم است در میدان حضور داشته باشیم و ارتباط نزدیکتری با مردم برقرار کنیم.
وی همچنین با توصیف ارزشمند بودن حضور اجتماعی مردم، خاطرنشان کرد: حضور مردم در خیابانها طی پنجاه شب اخیر، پیامدهای مهمی به همراه دارد که باید از این فرصت برای همراهی بیشتر با مردم بهره برد.
