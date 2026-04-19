۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

خورشیدی: حضور حماسی مردم در خیابان‌ها موجب ناکامی دشمنان شد

بیجار– امام جمعه بیجار گفت: حضور حماسی مردم در سطح خیابان‌ها موجب ناامیدی و ناکامی دشمنان در هدف‌های خود شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)، به بررسی وضعیت خدمات‌رسانی در شهرستان پرداخت.

وی با اشاره به گذشت یک ماه از سال جدید، اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار و چالش‌های ناشی از وضعیت اخیر، ادارات خدمات‌رسان در کنار مردم حضور داشته‌اند و علی‌رغم افزایش جمعیت شهرستان، دستگاه‌های اجرایی پای کار بوده و روند ارائه خدمات متوقف نشده است.

امام جمعه بیجار ضمن قدردانی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، افزود: اگرچه مشکلات همواره پیامدهایی به همراه دارند، اما در دل همین چالش‌ها نیز مسیرهای درمان و بهبود گشوده می‌شود.

خورشیدی در ادامه با اشاره به چالش‌های اخیر و تلاش‌های دشمنان تصریح کرد: هدف دشمن ایجاد اختلال در امید، آگاهی و اعتماد مردم بود، اما این تلاش‌ها ناکام ماند.

وی گفت: آن‌ها می‌خواستند اعتماد مردم به مسئولان و نظام را تضعیف کنند، اما با سپاس از خداوند، مردم با حضور و همراهی خود نشان دادند که همچنان پای کار هستند.

وی با تاکید بر اهمیت اعتماد عمومی، افزود: اعتماد مردم در این روزها بیش از گذشته آشکار شده است و ما وظیفه داریم قدردان این حضور باشیم.

امام جمعه بیجار همچنین با اشاره به آمار ثبت‌نام در پویش «جان فدا»، گفت: نام‌نویسی نزدیک به سی میلیون نفر در این پویش، بیانگر اعتماد عمیق مردم است.

خورشیدی، خدمت‌رسانی مؤثر را از واجبات دانست و تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین راه‌های تقویت اعتماد، خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم است. ما نباید از خدمت به مردم دریغ کنیم و علاوه بر این، لازم است در میدان حضور داشته باشیم و ارتباط نزدیک‌تری با مردم برقرار کنیم.

وی همچنین با توصیف ارزشمند بودن حضور اجتماعی مردم، خاطرنشان کرد: حضور مردم در خیابان‌ها طی پنجاه شب اخیر، پیامدهای مهمی به همراه دارد که باید از این فرصت برای همراهی بیشتر با مردم بهره برد.

