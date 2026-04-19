به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف برای حمایت از استعدادهای درخشان و در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از میان دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناس ارشد دانشگاه های کشور، تعداد محدودی دانشجو در مقطع دکتری در رشته های زیر برای شروع به تحصیل از نیمسال اول ۰۶-۱۴۰۵ به صورت بدون آزمون می پذیرد:

متقاضیان بایستی درخواست خود را حداکثر تا تاریخ ١٤٠٥/٠٢/٠٥ در درگاه https://admission.edu.sharif.edu بارگذاری کنند.

الف – شرایط عمومی:

۱. داشتن مدرک کارشناسی در رشته مرتبط، با معدل حداقل ۱۶

۲. داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مرتبط (یا گواهی فراغت از تحصیل تا ۱۴۰۵/۶/۳۱ برای دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی ارشد) با معدل حداقل ۱۷ بدون نمره پایان‌نامه

۳. سپری نشدن بیش از سه دوره از دانش‌آموختگی در مقطع کارشناسی ارشد (فارغ‌التحصیلان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ به بعد)

ب- مدارک لازم:

۱. تصویر کارنامه کارشناسی

۲. تصویر کارنامه کارشناسی ارشد

۳. یک نسخه کامل از مقالات چاپ‌شده یا پذیرفته‌شده در مجلات، همراه با نامه پذیرش (حداکثر دو مقاله)

۴. یک نسخه از مقالات ارائه‌شده در همایش‌های معتبر، همراه با نامه ارائه (حداکثر دو مقاله)

۵. تصویر گواهی‌های افتخارات علمی و سوابق پژوهشی معتبر

۶. تصویر مدرک زبان (به پذیرفته‌شدگان فرصت داده می‌شود ظرف مدت یک نیم‌سال مدرک زبان مورد قبول دانشگاه را به اداره پذیرش ارائه دهند.)

۷. هزینه ثبت‌نام ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال است، که در مرحله نهایی از طریق سایت پرداخت خواهد شد.

- به نکات زیر توجه فرمایید:

۱. دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نیاز به ارائه گواهی رتبه یا گواهی فراغت از تحصیل ندارند.

۲. داوطلبان فقط می‌توانند در یک رشته درخواست بدهند، در غیر این صورت همه درخواست‌ها لغو خواهد شد.

۳. تاریخ مصاحبه از طریق دانشکده مربوطه در صفحه تحصیلات تکمیلی دانشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۴. پذیرش نهایی منوط به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان سنجش آموزش کشور) است.

۵. پذیرش بدون آزمون امتیازی است که در چارچوب مقررات به متقاضیان با شرایط برجسته اعطا می‌شود و نه حقی که مورد مطالبه باشد. از این رو، متقاضیان امکان اعتراض نسبت به معیارها و نحوه ارزیابی دانشگاه برای معرفی پذیرفته‌شدگان را ندارند.

۶. به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. لطفاً مدارک را کامل و خوانا بارگذاری کنید.

۷. لازم به ذکر است هزینه پرداختی هنگام ثبت‌نام فقط جهت بررسی پرونده بوده و هزینه بررسی صلاحیت عمومی دکترا که توسط سازمان سنجش آموزش کشور متعاقباً اعلام خواهد شد، می‌بایست پس از پذیرش توسط خود داوطلب پرداخت شود.

۸. در صورت مشاهده هرگونه عدم صداقت در درج اطلاعات در هر مرحله، حتی بعد از پذیرش در دانشگاه، درخواست لغو شده و عواقب آن بر عهده داوطلب خواهد بود.

۹. در صورت بروز مشکل یا نیاز به طرح سؤال، با ایمیل edu.sharif@htso.ir تماس بگیرید.

نشانی: خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، طبقه پنجم، اداره استعدادهای درخشان.

تلفن: ۶۶۱۶۵۰۴۴ (پاسخگویی فقط در روزهای کاری ساعت ۸ تا ۱۳)

و پاسخگویی در پیام‌رسان بله با شناسه کاربری htso_sut@

کد پستی: ۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴