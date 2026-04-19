آئین خطبه خوانی خادمان در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از ماه ذی القعده و همزمان با میلاد باسعادت بنت موسی بن جعفر (ع)، اخت الرضا حضرت فاطمه معصومه (س)، مراسم خطبه خوانی خادمان کریمه اهل بیت (ع) صبح یکشنبه در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار شد.



در مراسم معنوی آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س)، حجت الاسلام اجاق‌نژاد تولیت آستان مقدس مسجدجمکران، مسئولان ارشد استانی و تعدادی از اساتید حوزه علمیه قم، خادمان حرم بانوی کرامت و آستان قدس رضوی حضور داشتند.



نمایندگان عتبات عالیات و دیگر اعتباب مقدس ایران اسلامی نیز در این مراسم حضور یافتند.



حجت الاسلام علیرضا پناهیان در این مراسم به ایراد سخن پرداختند.



شعر خوانی صابر خراسانی، مداحی عباس حیدرزاده و خطبه خوانی حسن اسداللهی از بخش‌های دیگر این مراسم بود.



بسیاری از خادمان آستان های مقدس در حالی که شال سبز به گردن داشتند و شاخه‌های گل بر دست، سالروزمیلاد اخت الرضا (ع) حضرت معصومه (س) را به محضر بانوی کرامت تبریک گفتند.



در پایان این مراسم خادمان و زائران با حضور گرد مضجع شریف کریمه اهل بیت (س)، ضریح بهترین دختر دنیا را گلباران کردند.