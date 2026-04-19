به گزارش خبرنگار مهر، آزمون فلوشیپ پزشکی بر اساس مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی، به‌صورت غیرمتمرکز و از طریق مصاحبه‌های ساختارمند در دانشگاه‌های مجری برگزار شده بود.

مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی «فلوشیپ » سال ۱۴۰۴ مطابق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی و به شیوه غیرمتمرکز، طی روزهای ۷ تا ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در قالب مصاحبه‌های ساختارمند توسط دانشگاه‌های مجری برگزار شده بود. فرآیند نام‌نویسی آزمون که پیش‌تر تا ۲۲ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ انجام شده بود.



داوطلبان اکنون می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی، اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی و اطلاعیه‌های تکمیلی را مشاهده کنند.

مطابق مصوبه نود و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ شیوه نامه اجرایی تکمیل ظرفیت آزمون فلوشیپ براساس شرایط زیر بوده است:



۱) تکمیل ظرفیت رشته - محل های خالی مانده فلوشیپ

تکمیل ظرفیت از بین افرادی که در همان رشته فلوشیپ شرکت کرده اند و یا در رشته اصلی پیش نیاز شرکت کرده اند صورت می پذیرد.

اولویت پذیرش با داوطلبانی است که در همان رشته فلوشیپ نمره کل لازم را کسب کرده اند و پس از آن اولویت با داوطلبانی است که در رشته پیش نیاز شرکت کرده اند. اسامی کلیه داوطلبان به دانشگاه ها ارسال می شود و با برگزاری مصاحبه و یا آزمون شفاهی نسبت به پذیرش آنها اقدام می کند.

کلیه شرایط پذیرش و قوانین مقررات آزمون فلوشیپ در این مرحله از آزمون نیز به قوت خود باقی است.

۲) تکمیل ظرفیت رشته - محل های بدون متقاضی در کشور

فراخوان تکمیل ظرفیت جهت رشته - محل هایی که متقاضی شرکت در آزمون نداشته اند با مجوز دبیرخانه و انجام مصاحبه ساختارمند توسط دانشگاه های مربوطه در بین افراد متقاضی اعم از شرکت کننده در آزمون و یا ... با رعایت کلیه قوانین و مقررات صورت گیرد.

تبصره: در مواردی که همچنان ظرفیت تکمیل نشود و در صورت نیاز دانشگاه پذیرش از بین افراد متقاضی با مصاحبه ساختارمند با رعایت کلیه قوانین و مقررات پذیرش فلوشیپ صورت می گیرد.

توجه: هر داوطلب صرفاً می توانسته است در یک رشته - محل شرکت کند.