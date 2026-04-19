به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله جوادی آملی در پیامی از اهانت صورتگرفته توسط رئیس جمهور آمریکا به پاپ لئون چهاردهم، رهبر عالی کاتولیک جهان ابراز تأسف کرده و بر ضرورت واکنش و اعتراض جامعه مسیحی و شخصیتهای مذهبی جهان، نسبت به این رفتار تأکید کردند و بیان داشتند: اهانتی که به مقام شامخ رهبر کاتولیک جهان شده، باید ترمیم شود.
آیت الله جوادی آملی در پیام خود، با بیان اینکه حضرت عیسی مسیح(سلام الله علیه) از انبیای اولوالعزم و آیت الهی هست، بیان داشت: قرآن کریم از مسیح(سلام الله علیه) و مادرش مریم با جلال و شکوه یاد میکند، حضرت عیسی و مادرش مریم (علیهما السلام) آیت جهانیاند و برای جهانیان محترم و ارزشمندند و تعظیم و تکریم و احترام این ذوات قدسی بر همگان لازم است.
وی اظهار داشت: اگر قرآن درباره نوح دارد ﴿سَلَامٌ عَلَی نُوحٍ فِی الْعَالَمِینَ﴾، اگر درباره پیامبر دارد که ﴿رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ﴾ و اگر درباره مریم و فرزندش عیسی مشابه این تعبیرات را دارد، یعنی وظیفه جهانیان این است که در برابر این ذوات قدسی خضوع کنند، حرمت اینها را نگه دارند و اگر کسی، رهبر دینی چنین پیامبرانی بود، او هم محترم است و حرمت ویژه و خاص دارد؛ نه تنها پیروان حضرت مسیح، بلکه باید پیروان ادیان و انبیای دیگر هم حرمت اینها را حفظ کنند.
آیت الله جوادی آملی بیان داشت: قرآن کریم از ره آورد عیسای مسیح به عنوان حکمت یاد کرده است ﴿قَدْ جِئْتُکُمْ بِالْحِکْمَةِ﴾، حکمت معنایش آن است که اندیشوران جامعه یعنی حوزههای علمیه، دانشگاهها، مراکز فکری و فرهنگی، در بخش اندیشه، اندیشه ای سالم، صائب و واقعبینانه داشته باشند و در بخش انگیزه، انگیزه ای عاقلانه، صائبانه و صالحانه داشته باشند.
مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: متأسفانه رئیس جمهور آمریکا که نه در اندیشه صائب بود و نه در انگیزه، و صواب و صلاحی نه در کار علمی او هست نه در کار عملی او، جسورانه به حرم امن مقام شامخ رهبر کاتولیک جهان اهانت و بدرفتاری میکند، مسیحیها عموماً و کاتولیکها و بزرگانی که در خود آمریکا هستند خصوصا، باید این منکَر را نهی کنند و این قبیح را تقبیح کنند و صاحب این گفتار را تعلیم دهند و تربیتش کنند، گرچه او تربیتپذیر نیست.
وی ابراز داشت: رئیس جمهور آمریکا با همدستی اسرائیل یک ظلم فاحش و روشنی بر علیه ایران اسلامی که سوابق ممتدی در فرهنگ و دیانت و تربیت داشته و دارد، کردند، اینها نه تنها نسبت به مردم نظامی، بلکه به غیر نظامیها، به زنها، به فرهنگیان، به هنرمندان، به کودکان و خردسالان، به دختران و پسران مدرسه میناب که مظهر مظلومیت بودند، حمله کردند، عده زیادی از این عزیزان را به شهادت رساندند و بازماندگانشان را داغدار کردند؛ هر مصیبتی در این راستا و از این قبیل باشد جگرخراش است و افسوسوار؛ و در برابر اینگونه از جنایتهایی که ترامپ و امثال او مرتکب شدند، نصیحت کردن رهبر کاتولیک جهان در برابر این ظلم آشکار، یک سخن گرانمایهای است و نباید در برابر این نصیحت و هدایت، کسی اعتراضی بکند.
