لزوم گسترش کمی و کیفی نشریات مبتنی بر نیاز جامعه علمی و تخصصی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سید محمود هاشمی معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در شصت و هفتمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر بر دستیابی به اهداف و رویکردهای تعالی علوم انسانی و هنر در حوزه نشریات، رشد کمی و کیفی نشریات علمی و فصلنامه‌ها در واحدهای دانشگاهی تأکید کرد و گفت: افزایش نقش نشریات در ارتقای بهره‌وری و کاربردی شدن دستاوردهای پژوهشی کشور، توانمندسازی و آموزش مستمر کادر اجرایی فصلنامه‌ها و نشریات، رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی، سیاست‌های تشویقی و حمایت مادی از اعضای تحریریه نشریات باید مورد توجه و تمرکز مسئولان دانشگاهی در استان‌ها قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، تقویت، رشد و گسترش کمی و کیفی فصلنامه‌ها و نشریات موجود را ناظر بر نیاز جامعه علمی و تخصصی دانست و بیان کرد: با توجه به آسیب‌شناسی انجام شده و رویکردهای انگیزشی پیشنهاد شده امیدوار هستیم بزودی مشکلات نشریات غیرفعال برطرف و به جای راه‌اندازی نشریات جدید، نشریات غیرفعال مجدداً راه‌اندازی و رفع تکلیف شوند.

هاشمی بر ارائه خدمات به منظور نمایه‌سازی نشریات در پایگاه‌های بین‌المللی تأکید کرد و افزود: حمایت و کمک به حضور نشریات علمی داخلی به زبان فارسی و زبان‌های بین‌المللی در نمایه‌های بین‌المللی و راه‌اندازی نشریات مبنی بر نیاز جامعه علمی و تخصصی کشور از سیاست‌های قطعی کمیسیون نشریات است.

بر اساس این گزارش، شصت و هفتمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با حضور اعضا برگزار و ۲۶ پرونده در راستای راه‌اندازی، فعال‌سازی، تغییر عنوان، تغییر دوره انتشار، تغییر ارکان و تعیین تکلیف نشریات غیر فعال مطرح و بررسی شد. در این راستا، اعضای کمیسیون با راه‌اندازی ۱۰ نشریه جدید در واحدهای دانشگاهی مختلف موافقت کردند. نشریه «حقوق قضایی» واحد تهران شمال نیز با موافقت اعضا فعال و با تغییر سردبیر و مدیر مسئول، افزودن اعضای هیئت تحریریه و تغییر عنوان چند نشریه دیگر هم موافقت شد.