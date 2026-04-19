افزایش ۱۷۵ درصدی بودجه آبرسانی گرمسار؛ ۲۷۵میلیارد تومان برای رفع تشنگی

یاسر عربی در حاشیه بازدید از طرح‌های آبرسانی گرمسار در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش چشمگیر بودجه طرح‌های آبرسانی شهرستان گرمسار خبر داد و تأکید کرد: کاهش مشکلات تأمین آب در مناطق شهری و روستایی در اولویت قرار دارد.

وی گفت: بودجه مصوب ابتدایی برای این طرح‌ها ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که اکنون به ۲۷۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی هدف از این افزایش اعتبار را تقویت زیرساخت‌های آبرسانی سرعت‌بخشی به روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام عنوان کرد.

عربی با تأکید بر اینکه کاهش دغدغه‌های تأمین آب شرب و کشاورزی در دستور کار جدی قرار دارد، افزود: با این اعتبارات، شاهد شتاب قابل توجهی در اجرای طرح‌های آبرسانی خواهیم بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تخصیص به موقع این بودجه، گام مؤثری در راستای رفع محرومیت و بهبود وضعیت آبرسانی در مناطق شهری و روستایی گرمسار برداشته شود.