  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

افزایش ۱۷۵ درصدی بودجه آبرسانی گرمسار؛ ۲۷۵میلیارد تومان برای رفع تشنگی

گرمسار- نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس از افزایش چشمگیر بودجه آبرسانی این شهرستان خبر داد و گفت: بودجه مصوب از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۲۷۵ میلیارد تومان رسیده است.

یاسر عربی در حاشیه بازدید از طرح‌های آبرسانی گرمسار در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش چشمگیر بودجه طرح‌های آبرسانی شهرستان گرمسار خبر داد و تأکید کرد: کاهش مشکلات تأمین آب در مناطق شهری و روستایی در اولویت قرار دارد.

وی گفت: بودجه مصوب ابتدایی برای این طرح‌ها ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که اکنون به ۲۷۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی هدف از این افزایش اعتبار را تقویت زیرساخت‌های آبرسانی سرعت‌بخشی به روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام عنوان کرد.

عربی با تأکید بر اینکه کاهش دغدغه‌های تأمین آب شرب و کشاورزی در دستور کار جدی قرار دارد، افزود: با این اعتبارات، شاهد شتاب قابل توجهی در اجرای طرح‌های آبرسانی خواهیم بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تخصیص به موقع این بودجه، گام مؤثری در راستای رفع محرومیت و بهبود وضعیت آبرسانی در مناطق شهری و روستایی گرمسار برداشته شود.

کد مطلب 6805110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها