هر آنچه درباره اینترنت پرو باید بدانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «اینترنت پرو» یا همان اینترنت پایدار کسب و کارها، به‌عنوان یک مدل جدید دسترسی در هفته‌های اخیر وارد ادبیات ارتباطی ایران شده و بیشتر از آن که روی سرعت تمرکز داشته باشد، بر «پایداری اتصال» و «دسترسی کم‌محدودتر به برخی سرویس‌های بین‌المللی» تأکید دارد. این سرویس عمدتاً برای گروه‌های مشخصی مانند کسب‌وکارها، شرکت‌های فناوری، بازرگانان و برخی نهادهای حرفه‌ای طراحی شده و دریافت آن مستلزم احراز هویت شغلی و طی مراحل اداری است. کاربران این سرویس در شرایط اختلال شبکه، اتصال باثبات‌تری تجربه می‌کنند و دسترسی‌شان به برخی ابزارهای بین‌المللی آسان‌تر است.

هزینه بالاتر نسبت به اینترنت عمومی و محدود بودن جامعه هدف، آن را به گزینه‌ای خاص برای کاربران حرفه‌ای تبدیل کرده است.

اینترنت پرو چیست؟

اینترنت پرو یک نوع دسترسی ویژه به اینترنت است که با تمرکز بر «پایداری اتصال» و «دسترسی کم‌محدودتر به برخی سرویس‌های بین‌المللی» طراحی شده است. این سرویس برخلاف اینترنت عمومی، برای همه کاربران در دسترس نیست و بیشتر برای فعالیت‌های حرفه‌ای و اقتصادی تعریف شده است.

اینترنت پرو به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

این سرویس عمدتاً برای گروه‌های مشخصی ارائه می‌شود؛ از جمله:

شرکت‌ها و کسب‌وکارهای ثبت‌شده

استارتاپ‌ها و فعالان حوزه فناوری

بازرگانان و شرکت‌های حمل‌ونقل

نهادهای دانشگاهی و پژوهشی

کاربران عادی، فریلنسرهای بدون ثبت رسمی و بسیاری از مشاغل غیررسمی فعلاً دسترسی مستقیم به این سرویس ندارند. در صورتی که اصناف، کسب و کارها و شرکتهای ثبت شده فردی را برای دریافت اینترنت پرو معرفی نمایند، امکان دسترسی به این سرویس برای وی وجود خواهد داشت.

چگونه می‌توان اینترنت پرو را دریافت کرد؟

برای دریافت این سرویس، متقاضی باید:

هویت شغلی یا حقوقی خود را از طریق نهادهای مرتبط (مثل اتاق بازرگانی، اصناف یا نصر) تأیید کند

از طریق اپراتورها (همراه اول، ایرانسل یا رایتل) درخواست ثبت کند

مراحل احراز هویت و تأیید نهایی را طی کند

در برخی موارد، این سرویس به‌صورت محدود و مرحله‌ای ارائه می‌شود.

قیمت اینترنت پرو چقدر است؟

بر اساس اعلام اپراتورهای سه گانه کشور:

بسته‌های اولیه (مثلاً ۴۰ تا ۵۰ گیگابایت) حدود ۲ میلیون تومان قیمت دارند

هزینه هر گیگابایت برای سایتها و سرویس‌های داخلی حدود ۸ هزار تومان است

برای دسترسی به برخی سرویس‌های بین‌المللی، این هزینه می‌تواند تا حدود ۴۰ هزار تومان برای هر گیگ افزایش پیدا کند

اینترنت پرو چه مزیت‌هایی نسبت به اینترنت عادی دارد؟

پایداری بیشتر اتصال در زمان اختلال شبکه

دسترسی کم‌محدودتر به برخی سرویس‌های بین‌المللی

کیفیت بهتر در تماس‌های آنلاین و ابزارهای کاری

کاهش نیاز به استفاده از ابزارهای واسطه‌ای

اولویت در تخصیص منابع شبکه

پشتیبانی اینترنت پرو چگونه انجام می‌شود؟

پشتیبانی اینترنت پرو توسط اپراتورهای اصلی کشور و نهادهای بالادستی انجام می‌شود. اپراتورهایی مانند همراه‌ اول، ایرانسل و رایتل مسئول ارائه سرویس، نگهداری شبکه، پاسخ‌گویی به مشکلات فنی و تضمین کیفیت اتصال هستند. در کنار آنها، نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر)، اتحادیه‌های صنفی و برخی بخش‌های دولتی، نقش تأیید هویت کاربران و تعیین جامعه هدف را بر عهده دارند. این ساختار دوگانه باعث شده اینترنت پرو هم از نظر فنی پشتیبانی شود و هم از نظر دسترسی، تحت نظارت و مدیریت مشخصی قرار داشته باشد.

APN سازمانی چیست؟

APN (Access Point Name) یا «نقطه دسترسی»، مسیر اتصال به اینترنت است. در اینترنت پرو، از APN های سازمانی یا اختصاصی استفاده می‌شود؛ یعنی:

مسیر اتصال کاربر با اینترنت عمومی متفاوت است

ترافیک او در شبکه اولویت‌بندی می‌شود

در شرایط اختلال، کیفیت اتصال پایدارتر باقی می‌ماند

در بسیاری از کشورها، اپراتورها برای سازمان‌ها Private APN، شبکه موبایل اختصاصی و دسترسی تفکیک‌شده سازمانی ارائه می‌دهند. این مدل در اروپا، آمریکا، و آسیای جنوب شرقی، کاملاً رایج است.

همان‌طور که در بسیاری از کشورهای جهان، دسترسی‌های ارتباطی سازمان‌ها با کاربران عادی متفاوت است، اینترنت پرو نیز در چارچوب قوانین و برای افزایش بهره‌وری کسب‌وکارها طراحی شده است.

مدل‌های جهانی APN اختصاصی کسب و کارها چگونه عمل می‌کنند؟

در اغلب کشورها، تفاوتی میان دسترسی مصرف‌کننده و دسترسی سازمانی وجود دارد اما این تفاوت معمولاً به معنای «رفع فیلترینگ» نیست بلکه به معنای نوع قرارداد، سطح امنیت، کیفیت سرویس و مسیر ترافیک است. مدل‌های جهانی بر ۵ اصل استوار است:

تفکیک بازار B۲B از B۲C

قرارداد SLA

امنیت و مدیریت ترافیک

دسترسی اختصاصی (نه عمومی)

مبتنی بر مجوز و چارچوب قانونی

در بسیاری از کشورها، اپراتورهای مخابراتی برای سازمان‌ها سرویس‌هایی با ویژگی‌های زیر ارائه می‌کنند:

IP اختصاصی (استاتیک)

مسیر ترافیک اختصاصی

قرارداد SLA با تضمین کیفیت

امکان تعریف سیاست‌های دسترسی در سطح سازمان

تونل‌های امن اختصاصی (VPN/MPLS)

مثلا در آمریکا اپراتورهایی مانند AT&T و Verizonبرای شرکت‌های مختلف سرویس‌هایی تحت این عناوین ارائه می‌کنند که از اینترنت خانگی کاملاً متمایز است.

Dedicated Internet Access

Business Fiber

MPLS Network

تفاوت این سرویس‌ها با اینترنت خانگی در کیفیت، سطح پشتیبانی، امنیت، و معماری شبکه است.

در کشورهایی که تنظیم‌گری سخت‌گیرانه‌تری دارند، سازمان‌های خاص می‌توانند دسترسی‌های متفاوت‌تری نسبت به کاربران عادی داشته باشند.

مثلا در چین به دلیل وجود فایروال کنترل شده دولتی، شرکت‌های چندملیتی برای ارتباط با خارج از کشور از وی پی ان های مجوزدار و خطوط اختصاصی بین‌المللی استفاده می‌کنند. این دسترسی‌ها ثبت‌شده، تحت نظارت و مبتنی بر مجوز رسمی هستند. اپراتورهایی همچون «چاینا تلکام» چنین خدماتی را برای شرکت‌های واجد شرایط ارائه می‌دهند.

در برخی کشورها که تمرکز بر صادرات دیجیتال دارند، برای شرکت‌های فناوری مسیرهای اختصاصی کم‌تأخیر و پایدار فراهم می‌شود. مثلا در هند اپراتورهایی مانند Bharti Airtelبرای شرکت‌های آی تی خدماتی چون:

Dedicated International Bandwidth

Enterprise Gateway

ارائه می‌کنند تا دسترسی پایدار این شرکتها به سرویس‌های خارجی تضمین شود.

راه‌های ارتباط با اپراتورهای کشور برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اینترنت پرو:

همراه اول:

تماس با ۹۹۹۵ از خطوط همراه اول و ۰۹۱۲۹۹۹۵ از طریق سایر خطوط

ایرانسل:

تماس با ۷۰۰ از خطوط ایرانسل و ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ از سایر خطوط

رایتل:

تماس با ۲۰۰ از خطوط رایتل و ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ از سایر خطوط