به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار کرد: پس از حوادث اخیر و تحولاتی که در کشور، منطقه و جهان رخ داده، جمهوری اسلامی ایران با رونمایی جدیدی در عرصه بینالمللی ظاهر شده و مردم شایسته دریافت بهترین و کیفیترین خدمات هستند.
وی با اشاره به ثبتنام نزدیک به ۳۰ میلیون نفر به عنوان جانفدا تصریح کرد: ما باید جان خود را فدای مردمی کنیم که چنین در میدان حضور دارند، از حریم ولایت و تمامیت ارضی دفاع میکنند و جهانیان را مبهوت ساختهاند.
استاندار خوزستان خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی تأکید کرد: مردم نباید در ادارات معطل بمانند و کار آنها باید با سرعت، دقت، دلسوزی و کیفیت بهتر انجام شود.
وی افزود: بروکراسیهای کند اداری پاسخگوی مطالبات مردم نیست و باید قالبی چابک، سریع، عملیاتی و عملگرا جایگزین ساختارهای فعلی شود.
موالیزاده بیان کرد: این مردم ضامن صندلیهای مدیریتی هستند و میزهای مدیریت امانتی است که به ما سپردهاند، بنابراین پذیرفتنی نیست که کار مردم معطل بماند.
استاندار خوزستان با اشاره به لزوم هوشیاری در برابر تهدیدات گفت: دشمن قابل اعتماد نیست و مدیران باید همواره احساس در سنگر بودن را حفظ کنند و در میدان، خیابان و عرصه خدمت حاضر باشند.
وی ادامه داد: مثلث حضور در میدان، خیابان و عرصه خدمت، استمرار پیروزی و تقویت دست برتر ملت ایران را تضمین میکند.
موالیزاده با بیان اینکه بهرهوری محدود به بخشهایی مانند آب، کشاورزی و صنعت نیست، اظهار کرد: این مفهوم یک مسئله عمومی است و همه دستگاهها را در بر میگیرد و باید متناسب با دوره جدید بازتعریف شود.
استاندار در پایان با اشاره به تغییر ترتیبات امنیتی منطقه پس از جنگ تصریح کرد: تحولات اخیر موجب شد چهره جدیدی از جمهوری اسلامی ایران در گستره جهانی نمایان شود و امروز نام ایران با احترام در جهان طنینانداز است.
نظر شما