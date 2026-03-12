به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده در پیامی به مناسبت روز جهانی قدس اظهار کرد: خداوند متعال قدس شریف را به عنوان نخستین قبله گاه مسلمین و کانون تلاقی زمین و ملکوت، قداستی ابدی بخشیده است؛ مکانی که در طول قرون متمادی جایگاه احترام ادیان الهی و محل سیر معراجی پیامبر اعظم (ص) بوده است.



وی افزود: سال هاست که این قبله پاک در چنگال رژیم کودک کش و دیوصفت صهیونیستی گرفتار شده و علاوه بر جایگاه عبادت، به نماد ایستادگی و مقاومت امت اسلام به ویژه ملت مظلوم فلسطین تبدیل شده است.



استاندار خوزستان ادامه داد: نجات قدس شریف و حمایت از مردم فلسطین امروز نه تنها یک وظیفه شرعی بلکه ضرورتی انسانی و اجتناب ناپذیر است و ابتکار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، موجب شکل گیری حرکت عظیم ملت های آزاده جهان علیه استکبار شده است.



وی بیان کرد: امسال روز جهانی قدس در حالی فرا می رسد که ملت ایران در سوگ شهادت رهبر و قائد شهید خود و همزمان با حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به خاک کشور قرار دارد اما دشمنان باید بدانند این ملت استوارتر از همیشه آماده حضوری تاریخی در صحنه است.



موالی‌زاده تصریح کرد: دشمنان و مزدوران آنان در خیال خام خود به خلوت شدن خیابان ها دل بسته اند اما غافل از آنکه امروز اگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جبهه های نظامی با صهیونیسم بین الملل در حال جهاد هستند، میدان عمومی این نبرد خیابان های ایران اسلامی است.



وی گفت: حضور مردم در این صحنه مکمل مجاهدت های نظامی و ضامن امنیت پایدار ملی است و نباید این میدان را خالی گذاشت.

استاندار خوزستان از همه مردم ایران به ویژه مردم ولایت مدار استان خوزستان دعوت کرد تا با حضوری گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر حمایت خود از آرمان فلسطین و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی را به نمایش بگذارند.



وی افزود: مردم غیور خوزستان از عشایر عرب و بختیاری تا جوانان و نخبگان همواره در صف نخست ایثار و مقاومت بوده اند و انتظار می رود امسال نیز حضوری باشکوه و دشمن شکن در این راهپیمایی رقم بزنند.



موالی‌زاده خاطرنشان کرد: حضور مردم در راهپیمایی روز قدس پیام روشنی به دشمنان خواهد بود که خوزستان همچنان دژ مستحکم دفاع از حریم ولایت و تمامیت ارضی ایران است.



وی تأکید کرد: بی تردید نصرت الهی در گرو ایستادگی ملت هاست و ملت ایران با تکیه بر ایمان و وحدت، مسیر پیروزی بر دشمنان را با قدرت ادامه خواهد داد.