شوکت و عزت جمهوری اسلامی به برکت مقاومت مردم در دنیا نمایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، عصر امروز چهارشنبه در گردهمایی مردم اندیکا در بیعت با رهبر انقلاب با اشاره به مشاهده هلیکوپترهای دشمن در منطقه از ایستادگی و شجاعت بختیاری‌ها، لرها، ترک‌های قشقایی و سایر اقوام قدردانی کرد و افزود: شما مردم شجاع و وفادار با لباس محلی و برنو به دست از تمامیت ارضی کشور دفاع کردید.

وی با بیان اینکه این مقاومت ریشه در تاریخ دارد، تصریح کرد: وقتی داستان زندگی علیمردان خان بختیاری و بی‌بی مریم بختیاری را مطالعه می‌کنیم، همه رشادت، شجاعت، ایستادگی و تعلق خاطر به سرزمین مادری را مشاهده می‌کنیم.

موالی‌زاده با مقایسه تاریخ ایران و آمریکا خاطرنشان کرد: آمریکا با ۲۵۰ سال تاریخ می‌خواهد ایرانی را که بیش از هفت هزار سال تاریخ و تمدن دارد و پایه‌گذار تمدن بشری بوده، تجزیه کند، اما ملت ایران در مقابل دشمن ایستادند و فریاد زدند که زیر بار ذلت نمی‌رویم.

استاندار خوزستان با اشاره به اتحاد اقوام مختلف در ۴۰ روز گذشته بیان کرد: در این مدت، بختیاری، عرب، بهمئی، لر، ترک قشقایی، شوشتری، دزفولی و بهبهانی همه در کنار هم ایستادند و از نظام مقدس، حریم ولایت و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.

وی با بیان اینکه جنگ به مرحله جدیدی رسیده است، تأکید کرد: این تصمیم با تشخیص رهبر فرزانه انقلاب و با هدایت رئیس‌جمهور محترم گرفته شده، اما نباید گمان کنیم همه چیز تمام شده است؛ ما کماکان در خیابان، در میدان و پای لانچرها ایستاده‌ایم و اگر دشمن دست از پا خطا کند، او را به شدیدترین شکل ممکن مورد حمله قرار خواهیم داد.

موالی‌زاده با اشاره به دستاوردهای مقاومت اظهار داشت: اکنون شوکت و عزت جمهوری اسلامی به فضل خداوند متعال در دنیا نمایان شده، مردم ید واحده شدند و بیشترین انطباق بین اسلامیت و ایرانیت صورت گرفته است.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به سفر قبلی خود به اندیکا اشاره کرد و گفت: چند ماه پیش در فرمانداری جلسه‌ای با حضور اعضای شورای اداری و شورای تامین شهرستان برگزار و فهرستی از مشکلات شهرستان مطرح شد؛ بلافاصله با مدیران استانی تماس گرفتیم و جلسات متعددی در استانداری برگزار شد.

وی با تأکید بر اینکه یک سفر و یک جلسه مشکلات شهرستان را حل نمی‌کند، افزود: حتماً سفرهای دیگری خدمت شما عزیزان خواهیم رسید.

موالی‌زاده با بیان اینکه شهرستان اندیکا هم محرومیت‌های فراوانی دارد و هم استعدادهای برجسته‌ای، تصریح کرد: این شهرستان از حیث وضعیت جغرافیایی، آب و هوا، طبیعت و تاریخ ظرفیت‌های بسیاری دارد و نیروی انسانی نخبه آن قابل توجه است.

استاندار خوزستان در پایان با تشکر از حضور مردم در این چهل شبانه‌روز گفت: شما مردانه ایستادید و انقلابی‌گری و ولایتمداری خود را به اثبات رساندید؛ معتقدم خدمت در استان خوزستان خدمت به مردم شریف، وفادار و غیور واقعاً توفیقی است که باید از خداوند متعال سپاسگزار بود.