دخترم افتخار ایران؛روایت جشن دختران کردستان به یاد شهدا

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: دهه کرامت، هر سال فرصتی است برای بازخوانی جایگاه زن و دختر در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی؛ اما امسال در استان کردستان این مناسبت رنگ و بویی متفاوت به خود گرفت.
مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرها و روستاهای استان، نهتنها میزبان جشنهای معمول روز دختر بودند، بلکه با نگاهی عمیقتر به تحولات اجتماعی و فرهنگی، تلاش کردند تا این مناسبت را به بستری برای تبیین هویت، مسئولیتپذیری و آیندهسازی نسل نو تبدیل کنند.
در این میان، ویژهبرنامه «دخترم افتخار ایران» در شهر سریشآباد بهعنوان یکی از شاخصترین برنامهها، جلوهای متفاوت از پیوند نشاط کودکانه با مفاهیم بلند فرهنگی و ملی را به نمایش گذاشت.
جشنهایی فراتر از یک مناسبت تقویمی
در سراسر استان کردستان، مراکز کانون پرورش فکری با آذینبندی فضاهای فرهنگی و اجرای برنامههای متنوع، میزبان دختران کودک و نوجوان بودند، این برنامهها اگرچه در ظاهر رنگ و بوی جشن داشت، اما در لایههای عمیقتر خود حامل پیامهایی از هویت، خودباوری و مسئولیت اجتماعی بود.
از کارگاههای فرهنگی و هنری گرفته تا نشستهای ادبی و اجرای برنامههای نمایشی، همه و همه با هدف تقویت اعتمادبهنفس و تبیین جایگاه دختران در جامعه طراحی شده بودند.
شعار «دخترم افتخار ایران» نیز بهخوبی توانست این رویکرد را بازتاب دهد؛ شعاری که دختران را نهتنها بهعنوان مخاطب، بلکه بهعنوان سرمایههای آینده کشور معرفی میکرد.
سریشآباد؛ کانون توجه یک رویداد شاخص
در میان برنامههای برگزار شده، مرکز فرهنگیهنری سریشآباد ظهر یکشنبه به صحنهای ویژه برای برگزاری آیینی متفاوت تبدیل شد، حضور مسئولان، مربیان، خانوادهها و اعضای کانون در این برنامه، نشان از اهمیت این رویداد داشت.
در این مراسم، علاوه بر گرامیداشت روز دختر، یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان نیز زنده نگه داشته شد؛ رویکردی که نشان میداد تربیت نسل آینده، بدون پیوند با مفاهیم ایثار و مقاومت، ناقص خواهد بود.
فضای مراسم، آمیزهای از شور و شعور بود؛ از یکسو خندهها و هیجان دختران نوجوان و از سوی دیگر، روایتهایی از مظلومیت کودکانی که قربانی خشونت و تروریسم شدهاند.
دختران؛ سفیران فرهنگ و مدیران آینده
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان در این مراسم، با نگاهی راهبردی به نقش دختران در آینده جامعه پرداخت و با تأکید بر اهمیت تربیت فرهنگی، دختران امروز را سرمایههای اصلی فردای ایران دانست.
حمید رضا گوهری با اشاره به تحولات منطقهای و تهدیدهایی که متوجه نسل نو است، گفت: دشمنان تلاش دارند پویایی و امید را از نسل جوان بگیرند، اما همین تلاشها نشاندهنده ترس آنان از شکلگیری نسلی آگاه، متعهد و توانمند است.
گوهری همچنین با یادآوری حوادث تلخ اخیر و شهادت کودکان در اقدامات تروریستی، این وقایع را نشانهای از دشمنی با آیندهسازان کشور دانست و تأکید کرد: دختران کانون، با بهرهگیری از آموزشهای فرهنگی و هنری، میتوانند به سفیران فرهنگ و هویت ملی تبدیل شوند.
الگویی به نام حضرت معصومه (س)
امام جمعه سریشآباد نیز در این مراسم با پرداختن به ابعاد شخصیتی حضرت معصومه (س)، ایشان را الگویی جامع برای دختران مسلمان معرفی کرد.
حجتالاسلام فدایی در سخنان خود، بر پیوند میان علم، عفاف و حضور اجتماعی تأکید کرد و گفت: مسیر موفقیت دختران در جامعه امروز، در گرو شناخت الگوهای اصیل و حرکت در مسیر معرفتافزایی است.
وی همچنین نقش مراکز فرهنگی همچون کانون را در نهادینهسازی این الگوها بسیار مهم دانست و خواستار توجه بیشتر به برنامههای تربیتی مبتنی بر ارزشهای دینی شد.
هنر؛ زبان مشترک نسل نو
یکی از بخشهای قابل توجه این برنامه، نمایش توانمندیهای فرهنگی و هنری اعضای کانون بود؛ جایی که دختران نوجوان، با زبان هنر، پیامهای خود را به مخاطبان منتقل کردند.
اجرای سرودهای حماسی با محوریت وطن، نمایشهای خلاق با موضوع ایثار و مقاومت، و بخش ویژه «رجزخوانی»، فضایی متفاوت را در سالن ایجاد کرده بود.
این برنامهها نهتنها نشاندهنده استعدادهای هنری اعضا بود، بلکه بیانگر عمق درک آنان از مفاهیم ملی و ارزشی نیز به شمار میرفت.
در کنار این اجراها، قرائت دلنوشتهها و اشعار نیز حال و هوای خاصی به مراسم بخشید مضامینی چون افتخار به هویت ایرانی، پاسداشت مقام دختر و گرامیداشت شهدای مقاومت، در این آثار بهخوبی نمایان بود.
پیوند نسل امروز با ارزشهای ماندگار
آنچه در این برنامه بیش از هر چیز به چشم میآمد، تلاش برای ایجاد پیوند میان نسل امروز با ارزشهای ماندگار فرهنگی و ملی بود.
کانون پرورش فکری، با بهرهگیری از ابزارهای متنوع آموزشی و هنری، سعی داشت مفاهیمی همچون ایثار، هویت و مسئولیتپذیری را در قالبی جذاب به مخاطبان خود منتقل کند.
این رویکرد، بهویژه در شرایطی که نسل نوجوان با چالشهای متعددی در حوزه هویت مواجه است، میتواند نقش مهمی در جهتدهی به نگرشها و رفتارهای آنان ایفا کند.
ویژهبرنامه «دخترم افتخار ایران» را میتوان نمونهای موفق از تلفیق نشاط، آموزش و هویتسازی دانست؛ برنامهای که نشان داد میتوان مناسبتهای تقویمی را به فرصتی برای گفتوگو درباره آینده تبدیل کرد.
نظر شما