به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قزوین با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، فراخوان «بانوی حماسه» را با هدف گردآوری عکس، فیلم، خاطره و روایتهای زنان درباره حضور، فعالیتها و تجربههای شخصی آنان در دوران جنگ تحمیلی سوم منتشر کرد.
در این فراخوان سه محور اصلی حضور اجتماعی، فعالیتهای داوطلبانه و تجربههای زیستی بانوان بهعنوان زمینههای ارسال آثار اعلام شده است.
هدف از این فراخوان گردآوری مجموعهای مستند از روایتهای زنان درباره حضور، تجربهها و فعالیتهای آنان در دوران جنگ تحمیلی سوم است. این اقدام با هدف مستندسازی و ثبت نقشهای کمتر روایتشده زنان در شرایط بحرانی انجام میشود و آثار برگزیده مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
بر اساس اعلام حوزه هنری استان قزوین، این فراخوان زنان را دعوت میکند تا روایتهای خود را در قالبهای متنوع شامل عکس، فیلم، خاطره، روایت داستانی و یادداشت ادبی ارسال کنند. بنا بر تأکید برگزارکنندگان، تنوع قالبها بهمنظور فراهمکردن امکان مشارکت طیف گستردهای از بانوان با سلایق و توانمندیهای مختلف در نظر گرفته شده است.
موضوعات تعیینشده برای ارسال آثار در سه محور اصلی شامل حضور و حماسهسازی زنان در تجمعات و رویدادهای جمعی، فعالیتهای گروهی، داوطلبانه و نقشآفرینیهای اجتماعی زنان، تجربههای شخصی، زیسته و خانوادگی بانوان در دوران جنگ تحمیلی سوم است.
این فراخوان بخشی از برنامه گسترده یک مجموعه برای ثبت روایتهای زنانه از رخدادهای معاصر است؛ برنامهای که تلاش دارد حلقه اسناد فرهنگی و هنری مرتبط با نقش زنان در شرایط بحرانی را تکمیل کند.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسان ایتا و با ارسال به آیدی@Bano_QZ یا شماره ۰۹۱۹۸۴۰۴۷۱ ارسال کنند.
