برگزاری برنامه «دخترم افتخار ایران» در مراکز کانون پرورش فکری کردستان

حمیدرضا گوهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با میلاد حضرت معصومه(س) و روز دختر، ویژه‌برنامه «دخترم افتخار ایران» با هدف گرامی‌داشت دختران کودک و نوجوان، به‌ویژه دختران مرتبط با جنگ رمضان، در مراکز کانون استان برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه به صورت همزمان در تمامی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان و به‌صورت متمرکز در سطح استانی اجرا خواهد شد.

گوهری با اشاره به زمان برگزاری این رویداد عنوان کرد: این ویژه‌برنامه روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۱ صبح در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر سریش‌آباد و سایر مراکز استان برگزار می‌شود.

وی هدف از اجرای این برنامه را تکریم جایگاه دختران، تقویت هویت ملی و دینی و ایجاد فضای نشاط و امید در میان کودکان و نوجوانان عنوان کرد و از خانواده‌ها برای حضور در این برنامه دعوت کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: کانون همواره تلاش دارد با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای نسل آینده را فراهم کند.