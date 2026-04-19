محمد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع ریزش کوه در محورهای مواصلاتی شهرستان پاوه در پی بارندگیهای اخیر اظهار کرد: با توجه به شدت نزولات جوی، برخی مسیرهای کوهستانی دچار ریزش شدند که بلافاصله اکیپهای راهداری به محل اعزام شدند.
وی افزود: در مجموع ۱۲ نقطه از محورهای حساس که موجب انسداد یا ایجاد خطر برای تردد خودروها شده بود، توسط نیروهای عملیاتی راهداری پاکسازی و ایمنسازی شد و در حال حاضر تردد در تمامی مسیرهای شهرستان بهصورت روان در جریان است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای پاوه با اشاره به وضعیت بارشها در سال زراعی جاری تصریح کرد: خوشبختانه میزان بارندگیها در شهرستان مناسب بوده و مجموع بارشها از مرز هزار میلیمتر عبور کرده که این موضوع نویدبخش شرایط مطلوب آبی برای منطقه است.
فلاح ادامه داد: با وجود بهبود شرایط جوی، احتمال ریزشهای پراکنده در نقاط کوهستانی همچنان وجود دارد و تیمهای راهداری در حالت آمادهباش قرار دارند.
وی در پایان از رانندگان خواست با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای هواشناسی و راهداری، پیش از تردد در محورهای کوهستانی از آخرین وضعیت راهها اطلاع حاصل کنند.
