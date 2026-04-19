۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

تمدید مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان علمی کاربردی

مهلت درخواست میهمان دانشجویان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برای آخرین بار تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، باتوجه درخواست های متعدد دانشجویان و واحدهای استانی مبنی بر تمدید مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در نیمسال جاری و به منظور مساعدت با این دسته از دانشجویان در شرایط موجود در کشور، مهلت ثبت درخواست میهمان دانشجویان برای آخرین بار تا اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید گردید.

مهلت مذکور، آخرین فرصت برای ثبت درخواست میهمان دانشجویان بوده و قابل تمدید مجدد نیست، لذا ضروری است دانشجویان متقاضی در اسرع وقت اقدام و پیگیری لازم را به عمل آورند.

زهرا سیفی

