دیدار معاون پرستاری با خانواده یکی از شهدای پرستار جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت امروز ( یکشنبه )۳۰ فروردین به همراه مدیران کل معاونت پرستاری، رئیس کل سازمان نظام پرستاری و دبیر شورای‌عالی نظام پرستاری، پیش از ظهر امروز با حضور در منزل پرستار شهید «رامین جعفری» که به همراه فرزندش در جنگ تحمیلی اخیر به شهادت رسید، با خانواده این شهیدان معزز دیدار و مراتب تسلیت خود را ابراز کردند.

عبادی در این دیدار با اشاره به جایگاه والا و الهام‌بخش شهادت، اظهار داشت: شهید رامین جعفری از پرستاران توانمند، سخت‌کوش و ایثارگری بود که علاوه بر ایفای نقش حرفه‌ای در حوزه سلامت، با روحیه‌ای جهادی و فراتر از وظایف اداری در عرصه‌های خدمت‌رسانی حضور فعال داشت.



وی با تأکید بر اینکه «نام و یاد این پرستار شهید در جامعه پرستاری کشور ماندگار خواهد ماند»، افزود: همان‌گونه که شهید سردار سلیمانی فرمودند، شرط شهید شدن، شهیدانه زیستن است؛ مسیری که شهید جعفری در زندگی حرفه‌ای و اجتماعی خود به‌خوبی آن را مجسم کرد. او و دیگر شهدای پرستار، از جمله شهید احمد محمدی و شهید حسین عشقی، سرمایه‌های ارزشمند جامعه سلامت کشور هستند.



در ادامه، رئیس کل سازمان نظام پرستاری نیز با تجلیل از مقام شامخ شهدای پرستار، گفت: جامعه پرستاری همواره در بزنگاه‌های حساس، فراتر از مسئولیت‌های حرفه‌ای در عرصه خدمت حاضر شده و تقدیم این عزیزان نشان روشن ایثار، مردم‌مداری و مسئولیت‌پذیری پرستاران است.



این دیدار با هدف تکریم خانواده‌های معظم شهدا و پاسداشت مقام والای مدافعان سلامت انجام شد.