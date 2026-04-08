ادای احترام جامعه پرستاری به رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه پرستاری کشور با حضور در نزدیکی بیت رهبر شهید انقلاب در چهلمین روز عروج ملکوتی ایشان، به روح پاک رهبر شهید، دانش‌آموزان شهید میناب، شهدای پرستار جنگ رمضان و تمامی شهدای این جنگ تحمیلی ادای احترام کردند.

عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، در این مراسم با تجلیل از یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: رهبر شهید همواره حامی و پشتیبان نظام سلامت بودند و حمایت‌های بی‌دریغ ایشان، به‌ ویژه در دیدارهای صمیمانه با جامعه پرستاری، همواره ملموس و دلگرم‌ کننده بود.

وی افزود: رهبر شهید در جایگاه پدری دلسوز، گوش‌شنوای دغدغه‌های این قشر زحمت‌کش بودند و تأکیدشان بر منزلت اجتماعی پرستاران و نقش محوری آنان در تحقق عدالت در سلامت، چراغ راه ما در وزارت بهداشت بوده و هست.

این مراسم، نمادی از پیوند عمیق جامعه پرستاری با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجلی وفاداری آنان به مسیر شهدا بود.