حسرت قهرمانی برای مس سونگون

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار حساس تیم های مس سونگون ورزقان و شهرداری ساوه از هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتسال عصر یکشنبه سی ام فروردین ماه در سالن ورزشی بدون تماشاگر پورشریفی تبریز برگزار شد.

در نیمه نخست این بازی شاگردان افضل بازی مالکانه ای را به نمایش گذاشتند و در دقایق ۹، ۱۰ و ۱۹ به ترتیب مهدی مهدی خانی، سجاد یوسف خواه و رضا پورقلی برای مس سونگون ورزقان گلزنی کردند.

در نیمه دوم تیم شهرداری ساوه دقیقه ۲۲ توسط محمد نصیری یکی از گل های دریافت کرده را جبران کرد تا تفاضل به ۲ گل کاهش یابد.

در ادامه مجتبی پارساپور دقیقه ۲۹ و سجاد یوسف خواه دقیقه ۳۰ گل های چهارم و پنجم مس سونگون را کسب کردند.

دقیقه ۳۶ محمد نجف زنگی گل ششم مس را به ثمر رساند.

ثانیه های پایانی بازی مهدی جامع بالانی گل دوم شهرداری ساوه را بت ثمر رساند.

قضاوت این بازی را محمدجواد احشام، مجتبی بختیاران، بهنام اختیاری، محمدرضا سیدپور، امیرحسین نادب و ابراهیم مسیبی به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

گفتنی است، در بین ۲ نیمه با حضور محمدرضا کافی مدیرعامل باشگاه مس سونگون، جابر اسدی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز، جواد ششگلانی رئیس هیات فوتبال، حسین باجیوند رئیس هیات فوتبال قزوین و عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسال، احسان کامیانی رئیس سازمان لیگ فوتسال ایران، فرزین دبیری عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از رضا جانفشان رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز و صابر جودی مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی تجلیل بعمل آمد.

تیم مس سونگون ورزقان با کسب ۶۴ امتیاز به عنوان نایب قهرمان و تیم گیتی پسند با ۶۵ امتیاز به عنوان قهرمان لیگ برتر فوتسال باشگاه های ایران معرفی شد.