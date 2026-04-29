برگزاری بازی دوستانه فوتبال پیشکسوتان تراکتور و ماشین سازی

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاکی‌زاد صبح چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: بمنظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عزیز جنگ رمضان (جنگ تحمیلی سوم) و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و یاد و خاطره فرزند حضرت زهرا سلام الله علیه، قائد اعظم، امام و مقتدای شیعیان جهان اسلام شهید امام خامنه‌ای، بازی دوستانه پیشکسوتان فوتبال تراکتور و ماشین سازی تبریز با شعار «ورزشکاران جان فدای وطن بر بام همبستگی ملی، الگوهای تاب آوری و استقامت» و هدف ایجاد نشاط و تقویت روحیه مقاومت را دنبال می کند با حضور جامعه ورزشی فوتبال که گامی موثر در الگو سازی و انتقال پیام استقامت ملی خواهد بود برگزار خواهد شد.

دبیر کل هیأت فوتبال آذربایجان شرقی عنوان کرد: قبل از شروع بازی تیم های پیشکسوتان با نثار گل مقابل تمثال شهدای گرانقدر و امام شهیدان ادای احترام و قرائت فاتحه خواهند کرد.

خاکی زاد یادآور شد: این برنامه فرهنگی ورزشی باحضور جامعه ورزشی فوتبال در روز جمعه یازدهم اردیبهشت ماه ساعت ۱۶:۰۰ در ورزشگاه ربع رشیدی واقع در اتوبان پاسداران داخل پارک ربع رشیدی برگزار خواهد شد.