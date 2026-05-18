  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

برگزاری مسابقات فوتسال پاکبانان تبریز

تبریز- مسابقات فوتسال پاکبانان شهرداری تبریز بعد از وقفه ۶ ساله برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین قرعه کشی مسابقات فوتسال پاکبانان شهرداری تبریز صبح دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه با حضور اسماعیل تقی پور پیشکسوت و سرمربی سابق تیم فوتسال مس سونگون ورزقان، فرهاد فخیم کاپیتان تیم مس سونگون ورزقان، محمد علیزاده مربی فوتبال و فوتسال و مسئول تربیت بدنی سازمان پسماند شهرداری تبریز و نمایندگان مناطق دهگانه شهرداری تبریز برگزار شد.

محمد علیزاده با اشاره به وقفه ۶ ساله در برگزاری این مسابقات افزود: خیلی خوشحال هستیم مسابقات فوتسال پاکبانان شهرداری تبریز امسال با عنوان گرامیداشت قائد امت و شهدای جنگ تحمیلی سوم(جام رمضان) توسط پاکبانان زحمت کش شهرداری تبریز برگزار خواهد شد.

مسئول تربیت بدنی سازمان پسماند شهرداری تبریز عنوان کرد: در تلاش هستیم سال آینده مجوز میزبانی مسابقات فوتسال پاکبانان شهرداری کل کشور در تبریز را کسب کنیم و نام و جایگاه ورزش شهرداری تبریز را حفظ کنیم.

اسماعیل تقی پور نیز در این مراسم با اشاره به مزیت های ورزش در اقشار مختلف و بخصوص کارکنان شهرداری تبریز، اذعان داشت: شهرداری تبریز این ظرفیت بالقوه را دارد تا در تمامی مسابقات رشته های مختلف ورزشی تیم داری کند.

گفتنی است، مسابقات فوتسال پاکبانان شهرداری تبریز در ۲ گروه(الف) ۵ تیم منطقه ۲، منطقه ۱۰، منطقه ۵، منطقه ۸، منطقه ۷ و گروه(ب) ۴ تیم منطقه یک، منطقه ۳، منطقه ۶، منطقه ۴ از دوم خرداد ماه سال جاری در سالن ورزشی ارم تبریز برگزار خواهد شد.

