به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در جریان بازدید سرزده اداره کل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی همکاران این مجموعه، اظهار داشت: در جنگ رمضان آزادراههای استان در پنج نوبت هدف حملات سنگین دشمن صهیونی - آمریکایی قرار گرفت که خوشبختانه باهمت جهادی کارکنان پرتلاش راهداری، بلافاصله عملیات ترمیم و بازسازی مسیرها انجام شد.
وی بیان کرد: اکنون شهروندان و مسافران میتوانند بدون کوچکترین دغدغه، ترددی ایمن و روان در محورهای مواصلاتی استان داشته باشند. این موفقیت حاصل جانفشانی خاموش همکاران راهداری است که شایسته تقدیر ویژه هستند.
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به تأکیدات استاندار لرستان مبنی بر تسریع در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، افزود: امروز به دنبال همین رویکرد، در کنار مدیرکل و معاونین راهداری حاضر شدیم تا ضمن خداقوت گفتن به این عزیزان، روند اجرای برنامههای سال جدید را باقدرت و شدت بیشتری دنبال کنیم.
مجیدی با بیان اینکه اصلاح زیرساختها و بازسازی سولههای تخریب شده در اثر بمباران در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: اعتبارات مناسبی در این زمینه پیگیری و مصوب شده است. مجموعه معاونت عمرانی استانداری نیز آمادگی کامل دارد هرگونه همکاری لازم را با حوزه راهداری استان انجام دهد.
وی تصریح کرد: تلاش میکنیم با سرعت مطلوب، نسبت به احداث مجدد مستحدثات آسیبدیده اقدام کنیم تا کمترین اختلال در خدماترسانی به مردم شریف لرستان ایجاد شود.
