یاسر فلاح، کارشناس اقتصادی، درباره نقش وزارت اقتصاد در شرایط جنگی به خبرنگار مهر گفت: در دوران جنگ، توجه همگان به میدان نبرد و فداکاری رزمندگان جلب می‌شود، اما در پشت صحنه، بخش‌هایی از ماشین اداره کشور وجود دارند که بدون آن‌ها حتی شجاعت رزمندگان نیز بی‌اثر می‌شود. یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها وزارت اقتصاد است.

وی افزود: کشور ما بسیاری از مشکلات ریشه‌ای خود را در اقتصاد دارد و کارشناسان داخلی و خارجی معتقدند فشارهای مزمن اقتصادی بستر جنگ امروز را شکل داده‌اند. اداره وزارتخانه‌ای مانند اقتصاد در شرایط عادی نیز دشوار است و در جنگ، این دشواری چند برابر می‌شود؛ زیرا باید تصمیم گرفت منابع مالی چگونه توزیع شوند تا نیازهای مردم بدون وقفه تأمین گردد.

فلاح ادامه داد: آقای مدنی‌زاده در این شرایط مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفته که اقدامی سنگین و پرریسک است. او باید بار مشکلات گذشته، محدودیت‌های تحریم، هزینه‌های جنگ و مطالبات مردم را توأمان مدیریت کند.

وی در خصوص عملکرد وزارت اقتصاد گفت: این وزارتخانه با صدور مجوزهای ویژه و حذف تشریفات غیرضروری تلاش کرده روند ترخیص کالاهای اساسی را تسهیل کند تا مواد غذایی، دارو و سوخت به موقع به دست مردم برسد.

فلاح تصریح کرد که هنوز برخی تأخیرها در گمرکات دیده می‌شود، اما تغییر رویکرد از بازرسی شدید به تسهیل مشروط را می‌توان گام رو به جلو دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های مالیاتی جدید اشاره کرد و گفت: در شرایط جنگی، وزارت اقتصاد برای بخشی از اصناف و گروه‌های شغلی مالیات صفر در نظر گرفته است تا کسب‌وکارهای کوچک و آسیب‌پذیر تحت فشار نباشند و بار مالیاتی بر دوش فعالان بزرگ‌تر قرار گیرد. به گفته وی، این تصمیم واقع‌بینانه و منصفانه است و نشان می‌دهد رویکرد وزارتخانه به جای تنبیه، مبتنی بر حفظ تعادل میان درآمد دولت و بخش خصوصی است.

فلاح افزود: یکی از اقدامات قابل‌توجه، سه‌شیفته شدن گمرکات کشور و ترخیص ۲۴ ساعته کالاهاست که باعث کاهش صف کامیون‌ها در مرزها شده است. وی با اشاره به فشار کاری بر کارکنان گفت این اقدام در شرایط اضطراری جنگ اجتناب‌ناپذیر است و موجب افزایش اطمینان تجار برای برنامه‌ریزی واردات می‌شود.

وی درباره ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: وزارت اقتصاد با حذف مراحل اضافی و کاهش هزینه‌های گمرکی، اولویت مطلق را به این اقلام داده است زیرا هر روز تأخیر در ترخیص دارو می‌تواند به قیمت جان انسان‌ها تمام شود. فلاحی گفت اجرای دقیق این تصمیم‌ها در بحبوحه جنگ نشانه‌ای از انضباط مدیریتی است.

وی در پایان با اشاره به بهره‌گیری از مناطق آزاد و حمایت از زنجیره تولید داخلی گفت: این سیاست‌ها اگرچه بلندپروازانه‌اند، اما هنوز نمی‌توان موفقیت کامل آن‌ها را تأیید کرد، زیرا تولید داخلی با مشکلات تأمین مواد اولیه و انرژی روبه‌روست و مناطق آزاد نیز محل اختلاف دیدگاه‌ها بوده‌اند.

فلاح با تأکید بر لزوم نگاه منصفانه خاطرنشان کرد: باید دید کدام اقدامات اثرگذار بوده‌اند و در عین قدردانی، کاستی‌ها را نیز نادیده نگرفت. وی گفت حمایت و نقد توأمان، ضامن پیشرفت اقتصادی در شرایط جنگی است.