وضعیت مناسب و پایدار توزیع و ذخیره کالاهای اساسی

حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش خصوصی در این شرایط همواره پای کار بوده، بنابراین حمایت از کسب وکارها در این شرایط بسیار اهمیت دارد.

رستگار با اشاره به افزایش ترخیص کالا از گمرکات کشور گفت: این اتفاق همزمان با کاهش مدت زمان ترخیص کالا از گمرکات رخ داده که نقش بسیار موثری در افزایش میزان عرضه کالاهای اساسی داشته است.

وی افزود: تسریع در ترخیص کالاهای اساسی که با همکاری وزارت اقتصاد صورت گرفته، باعث شده از بابت توزیع و ذخیره کالا در شرایط جنگی نگرانی نداشته باشیم.

رستگار در ادامه تصریح کرد: با همکاری تمامی دستگاه ها از جمله وزارت اقتصاد و وزارت صمت تمهیداتی برای پشتیبانی از زنجیره تامین تولید در کشور صورت گرفته است.

وی افزود: حفظ جریان تجارت در شرایط اضطراری و کاهش شدید رسوب کالاها در گمرکات کشور با مجوزهای ویژه وزارت اقتصاد در شرایط جنگی کشور همچنان پایدار مانده است‌.

وی ادامه داد: همچنین شاهد افزایش سهمیه ارزی مناطق آزاد جهت افزایش ترخیص کالاهای اساسی و دیگر کالاهای موردنیاز کشور از این مناطق بودیم که خود نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی و پایداری شرایط کالایی کشور داشته است.

او به حوزه مدیریت اقتصاد جنگ اشاره کرد و افزود: مسائل مرتبط با تامین مالی پایدار بودجه دولت، اجرای بدون وقفه احکام بودجه در حوزه تسویه مطالبات و بدهی‌های دولت بسیار حائز اهمیت است که در این بخش هم اقدامات لازم انجام شد.

رستگار گفت: ترخیص کالاها در شرایط جنگ مبتنی بر ۲۴ ساعته شدن گمرکات کشور، پوشش بیمه جنگ چه در حوزه داخلی و چه در حوزه تجارت خارجی، بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد برای تسهیل ورود زمینی و تامین سریع کالاهای موردنیاز کشور و همچنین اعطای تسهیلات ویژه به مردم و کسب‌وکارها در شرایط جنگی جزو اقدامات ویژه دولت و وزارت اقتصاد بوده که طبق بررسی‌های انکام شده از سوی اصناف این اقدامات صورت گرفته است.