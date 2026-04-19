زهرا بهروز آذر در حاشیه مراسم گرامیداشت روز دختر در حرم مطهرحضرت فاطمه (س) در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد تأسف بار این حادثه مدرسه میناب اظهار کرد: واقعه‌ای که در میناب رخ داد، اندوهی عمیق و گسترده را در میان مردم ایران و حتی آزاداندیشان جهان ایجاد کرد،رخدادی که سنگینی آن بر دل جامعه همچنان محسوس است.

وی با بیان اینکه از نخستین روزهای وقوع این حادثه، برنامه‌ریزی برای همراهی با خانواده‌های داغدار در دستور کار قرار گرفت، افزود: تلاش شد فرصتی فراهم شود تا در حد توان، تسکینی هرچند اندک برای این عزیزان ایجاد شود، هرچند فقدان فرزندان، اندوهی نیست که با ابزارهای مادی جبران‌پذیر باشد.

بهروز آذر ادامه داد: همزمانی ایام چهلم شهدای این حادثه با دهه کرامت، زمینه‌ای فراهم کرد تا با همکاری مسئولان استان قم و تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، برنامه‌ای معنوی برای میزبانی از این خانواده‌ها در قم تدارک دیده شود.

وی با اشاره به استقبال مردمی از این کاروان در طول مسیر گفت: از لحظه آغاز این سفر، در ایستگاه‌های مختلف، مردم با حضور خودجوش به استقبال آمدند و در قم نیز این همراهی با شکوه خاصی ادامه یافت که نشان‌دهنده همدلی عمیق جامعه با این خانواده‌هاست.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تصریح کرد: در حرم حضرت فاطمه معصومه(س)، آیین اجتماع «دختران، افتخار ایران» و مراسم یادبود شهدای میناب، اعم از دختران، پسران و معلمان این مدرسه برگزار شد؛ شهدایی که هر یک سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور بودند.

وی با تأکید بر تداوم این برنامه‌ها افزود: این سفر پس از قم نیز ادامه خواهد داشت و با توجه به نزدیکی میلاد حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)، خانواده‌ها عازم مشهد مقدس خواهند شد تا در فضایی معنوی، اندکی از رنج‌هایشان کاسته شود.

بهروز آذر در پایان عنوان کرد: امیدواریم این همراهی‌ها بتواند مرهمی بر دل‌های داغدار خانواده شهدای میناب باشد و لطف الهی، آرامش و صبر بیشتری به این خانواده‌ها عطا کند.