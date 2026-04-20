  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

تأکید بهروزآذر بر تداوم خدمت‌رسانی به خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ

تأکید بهروزآذر بر تداوم خدمت‌رسانی به خانواده‌های آسیب‌دیده در جنگ

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از خانواده‌های آسیب‌دیده در حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ، امروز دوشنبه، با حضور در یکی از هتل‌های سطح شهر، با خانواده‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی سوم و حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی، منازل و محل سکونتشان آسیب دیده است، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار صمیمانه، معاون رئیس‌جمهور به صورت چهره‌به‌چهره با اعضای هر خانواده به گفتگو نشست و ضمن استماع مسائل، مشکلات و نظرات آنان، از وضعیت اسکان موقتشان در هتل مطلع شد.

بهروزآذر در ادامه با تشریح اقدامات انجام‌شده از سوی دولت برای حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ اخیر، بر تداوم برنامه‌های حمایتی و خدمت‌رسانی به این خانواده‌ها تأکید کرد.

کد مطلب 6806339

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها