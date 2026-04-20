به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ، امروز دوشنبه، با حضور در یکی از هتلهای سطح شهر، با خانوادههایی که در جریان جنگ تحمیلی سوم و حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی، منازل و محل سکونتشان آسیب دیده است، دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار صمیمانه، معاون رئیسجمهور به صورت چهرهبهچهره با اعضای هر خانواده به گفتگو نشست و ضمن استماع مسائل، مشکلات و نظرات آنان، از وضعیت اسکان موقتشان در هتل مطلع شد.
بهروزآذر در ادامه با تشریح اقدامات انجامشده از سوی دولت برای حمایت از آسیبدیدگان جنگ اخیر، بر تداوم برنامههای حمایتی و خدمترسانی به این خانوادهها تأکید کرد.
