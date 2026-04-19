۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

محورهای مواصلاتی استان اصفهان لغزنده است

اصفهان -رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به شرایط ناپایدار جوی گفت: محورهای مواصلاتی استان اصفهان لغزنده است.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی بارش‌ها و احتمال آبگرفتگی در برخی محورهای مواصلاتی اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم و احتمال لغزندگی سطح جاده‌ها، از هم‌استانی‌های عزیز درخواست می‌شود تا حد امکان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی افزود: بارندگی و آبگرفتگی معابر می‌تواند موجب کاهش دید رانندگان و افزایش احتمال بروز حوادث رانندگی شود، از این رو رانندگان در صورت ضرورت سفر باید با احتیاط کامل رانندگی کرده و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: رانندگان پیش از آغاز سفر، از وضعیت جاده‌ها و شرایط آب‌وهوایی مطلع شوند و تجهیزات ایمنی لازم را به همراه داشته باشند تا از بروز مشکلات احتمالی در مسیر جلوگیری شود.

سرهنگ میرزایی همچنین از آمادگی نیروهای پلیس راه برای مدیریت ترافیک و امدادرسانی در محورهای مواصلاتی خبر داد و تأکید کرد: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی با خودروهای دیگر و توجه به هشدارهای پلیس از مهم‌ترین نکاتی است که رانندگان باید در چنین شرایطی مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 6805330

