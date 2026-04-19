۲۶ شهید سلامت و ۲۰۰ مجروح گواه جانفدایی کادر درمان در جنگ اخیر است

فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور مردم و مدافعان سلامت در اجتماع باشکوه «جبهه سلامت، پای کار ایران» شهر قزوین در راستای تقدیر و تشکر از کادر درمان در جنگ تحمیلی رژیم کودک‌کش صهیونسیتی و آمریکای خانواده کش علیه کشورمان اعلام کرد: شهادت ۲۶ شهید حوزه سلامت و مجروح شدن حدود ۲۰۰ نفر از پرسنل خدوم و ایثارگر سلامت گواه جانفدایی کادر سلامت کشور است.

این نماینده مجلس افزود: ما قدردان فداکاری‌های مدافعان سلامت هستیم که در ایام جنگ شبانه روز در حال ارائه خدمات سلامت محور به مردم هستند.

وی با بیان اینکه سلامت و امنیت از مهم‌ترین نعمت‌هایی است که اگر در جامعه‌ای از بین بروند، حیات آن جامعه با تهدید جدی مواجه خواهد شد گفت: مدافعان حوزه سلامت در کنار نیروهای مسلح و امدادی، در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور دارند و با ایثار و ازخودگذشتگی، در یاری مجروحان، مصدومان و خانواده‌های آسیب‌دیده از هیچ تلاشی مضایقه ندارند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس با بیان اینکه عزیزان مدافع سلامت همواره نشان داده اند که حتی به قیمت جان خود، حاضر به ترک صحنه خدمت نیستند و همواره در کنار مردم، که ولی‌نعمتان ما هستند، باقی می‌مانند، تصریح کرد: در این ۴۰ روز به‌عنوان عضو کمیته دفاعی کمیسیون بهداشت از نزدیک شاهد تلاش‌های این عزیزان بوده‌ام .

وی تاکید کرد: در این ایام با وجود برخی کمبودها، خستگی‌ها، بی‌خوابی‌ها و فشار ناشی از حملات مکرر دشمن، نه‌تنها شاهد کاهش خدمات نبودیم بلکه با روحیه ایثار، دلسوزی و حتی مشارکت‌های داوطلبانه و خیرخواهانه، سطح خدمات‌رسانی حفظ و در برخی موارد تقویت شد.

محمدبیگی یادآور شد: حضور میدانی مدافعان سلامت در میان مردم، از جمله در قالب ویزیت‌های رایگان و فعالیت‌های جهادی، موجب ایجاد آرامش و اطمینان خاطر در جامعه شده و مردم با مشاهده این خدمات، احساس امنیت بیشتری می‌کنند.