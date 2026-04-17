پیشنهاد برای تقویت خط دفاع تیم ملی/ برگزاری لیگ دیگر جذابیتی ندارد

محسن گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش جامعه ورزش و ورزشکاران در حمایت از سربازان و مدافعان امنیت ایران، گفت : همه مردم ایران اعم از ورزشکاران و مسئولان و مردم همه سرباز وطن هستیم و همه دوشادوش هم برای سربلندی کشور تلاش می‌کنیم تا ایرانی آباد داشته باشیم.

وی ادامه داد: در طول جنگ علیه دشمنان کشور ورزشکاران کنار رزمندگان ایستادند و با حمایت خود باعث دلگرمی سربازان وطن شدند. ورزشکاران همانند یک سرباز در خدمت وطن هستند و خواهند بود و اجازه نمی‌دهند یک وجب از خاک کشور به دست دشمنان کشور بیفتد .

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در خصوص تخریب ورزشگاه‌های کشور توسط دشمنان کشور گفت: متاسفانه دشمنان کشور که در مقابل نیروهای نظامی ما عاجز مانده بودند شروع به بمباران ورزشگاه های کشور کردند و تعداد زیادی از اماکن ورزشی ما را مورد هجوم قرار دادند. برای بازسازی ورزشگاه‌ها بجز مسئولان همه باید دست به دست هم دهیم تا دوباره شاهد حضور ورزشکاران در ورزشگاه‌های بازسازی شده باشیم. وحدت و همدلی تنها راه موفقیت در کشور است تا خرابی‌های بوجود آمده را دوباره از نوع بسازیم.

کارشناس فوتبال با ابراز نگرانی از ضعف خط دفاع تیم ملی گفت: متاسفانه در دیدارهای تدارکاتی شاهد ضعف های خط دفاع تیم ملی بودیم و این موضوع باعث نگرانی علاقمندان به تیم ملی شده است. کادر فنی تیم ملی بطور حتم از این موضوع آگاه است و بطور حتم درصدد رفع آن برخواهد آمد. در جام جهانی حریفان ما جوان و پر انرژی هستند و اگر خط دفاع ما که حالا میانگین سنی بالایی دارد تغییر نکند تیم آسیب خواهد دید. بنابراین لازم است تغییراتی در خط دفاع صورت بگیرد تا در مقابل حریفان دروازه مان به راحتی باز نشود.

گروسی در ادامه خاطر نشان کرد : برای رسیدن به موفقیت باید تدارکات قوی داشته باشیم و باید چند بازی تدارکاتی خوب با تیم های صاحب نام برگزار کنیم تا نقاط ضعف ما برطرف شود. بازی با کاستاریکا و نیجریه نمی‌تواند کمک موثری به تیم ملی داشته باشد. امیدوارم مسئولان فوتبال کشور هر چه زودتر شرایطی را بوجود بیاورند تا تیم ملی با انجام چند بازی تدارکاتی قابل قبول با آمادگی کامل راهی جام جهانی شود تا بتوانیم از مرحله اول بسلامت عبور کرده و راهی مرحله بعد شویم.

وی در خصوص شروع احتمالی دوباره لیگ گفت: قرار است اگر دوباره شرایط جنگی بوجود نیاید لیگ دوباره از سر گرفته شود. البته با توجه به زمان کم تا شروع جام جهانی و آماده سازی دوباره بازیکنان زمان زیادی برای انجام بازی‌ها باقی نمی‌ماند تا مسابقات با فشردگی زیاد انجام شود که این اتفاق باعث مصدومیت بازیکنان هم خواهد شد ضمن اینکه لیگ در این شرایط حساس هیچ جذابیتی هم برای مردم ندارد و آنها شاید به تنها چیزی که فکر نکنند برگزاری لیگ است.

کارشناس فوتبال در خصوص شانس بالای قهرمانی در لیگ گفت: استقلال صدرنشین لیگ است و شانس اول قهرمانی را دارد ضمن اینکه اگر لیگ به هر دلیلی برگزار نشود استقلال به عنوان تیم اول لیگ برتر می‌تواند به عنوان قهرمان معرفی شود تا در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کند. آبی پوشان می‌توانند نماینده شایسته ای برای فوتبال ایران در لیگ قهرمانان باشند. البته باید ببینیم فدراسیون لیگ و سازمان لیگ که متولیان اصلی فوتبال کشور هستند چه تصمیمی برای برگزاری یا عدم برگزاری لیگ خواهند گرفت.