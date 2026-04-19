فرماندار رشت: دختران شهدا الگوی صبر و وفاداری در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از دختران شهدای مدافع حرم، شهدای سلامت، شهدای جنگ رمضان و شهدای دی‌ماه که به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر در محل فرمانداری رشت برگزار شد، ضمن تبریک این ایام، اظهار کرد: در فرهنگ دینی ما، دختران از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و همین بس که پیامبر اکرم(ص) به حضرت فاطمه زهرا(س) لقب «ام‌ابیها» دادند که نشان‌دهنده شأن و منزلت بالای دختران در خانواده و جامعه است.

وی با اشاره به پیوند عاطفی عمیق میان دختران و خانواده، افزود: دختران همواره پناه عاطفی والدین هستند و نقش مؤثری در ایجاد آرامش، همدلی و انسجام در کانون خانواده دارند و این ویژگی در دختران خانواده‌های معظم شهدا به‌صورت برجسته‌تری نمایان است.

فرماندار رشت با بیان اینکه حضور در جمع خانواده‌های شهدا مایه افتخار است، تصریح کرد: اگرچه فقدان عزیزان، به‌ویژه پدران شهید، سخت و جانکاه است، اما خانواده‌های معظم شهدا با صبر و استقامت خود، مسیر عزت و سربلندی کشور را تداوم بخشیده‌اند.

میرغضنفری در ادامه با اشاره به حوادث و تحولات اخیر کشور به‌ویژه در «جنگ رمضان» گفت: در این مقطع، دشمن با هدف تضعیف بنیان‌های کشور، اقشار مختلف از جمله فرماندهان نظامی، دانشمندان، مردم بی‌دفاع و حتی دانش‌آموزان را هدف قرار داد که این موضوع نشان داد هدف اصلی، ضربه به هویت و موجودیت ایران اسلامی بوده است.

وی با تأکید بر ایستادگی مردم در برابر این هجمه‌ها افزود: حضور گسترده مردم با سلایق مختلف در میدان، بیانگر انسجام ملی و دفاع یکپارچه از ایران است و این سرمایه اجتماعی ارزشمند، پشتوانه‌ای مهم برای عبور از شرایط سخت به شمار می‌رود.

فرماندار رشت همچنین با اشاره به روحیه ایثار و شهادت در جامعه خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار در کشور ما ریشه‌دار است و همین روحیه موجب شده که جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و تهدیدات، مقتدرانه ایستادگی کند.

در پایان این دیدار و به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر، از دختران شهدا تجلیل به عمل آمد.