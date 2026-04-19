به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تقویت تعاملات نهادی و توسعه همکاریهای هدفمند در حوزه محیط زیست، عصر یکشنبه تفاهمنامهای جامع میان ادارهکل حفاظت محیط زیست استان کردستان و جهاد دانشگاهی کردستان به امضا رسید؛ اقدامی که میتواند افقهای تازهای در مسیر صیانت از منابع طبیعی و تنوع زیستی این استان بگشاید.
این تفاهمنامه با رویکردی علمی، پژوهشی، آموزشی و فناورانه و با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک دو نهاد در مواجهه با چالشهای فزاینده زیستمحیطی تدوین شده و در دو نسخه هماعتبار و شامل هشت ماده و ۴۹ بند به امضای طرفین رسیده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان، در تشریح ابعاد این همکاری اظهار کرد: یکی از ضرورتهای امروز حوزه محیط زیست، استفاده از دانش روز و ظرفیتهای علمی برای مدیریت بهینه منابع طبیعی است و این تفاهمنامه با هدف ایجاد همافزایی میان توانمندیهای اجرایی و پژوهشی تنظیم شده است.
فرزاد زندی با اشاره به اهداف کلیدی این توافق افزود: توسعه و تقویت فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فناورانه در حوزه محیط زیست از مهمترین محورهای این همکاری است که با ایجاد بستری نوین دنبال خواهد شد.
وی گفت: همچنین برقراری ارتباط مؤثر با مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری در سطح ملی و بینالمللی به منظور بهرهگیری از مدلها و رویکردهای نوین علمی، از دیگر اهداف پیشبینیشده در این تفاهمنامه است.
زندی ادامه داد: در بخش فناوری، تمرکز ویژهای بر طراحی و تولید راهکارهای نوآورانه از جمله نرمافزارهای تخصصی، پلتفرمهای دیجیتال و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای تحلیل دادههای زیستمحیطی و ارائه راهکارهای کاربردی وجود دارد؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت تصمیمگیریها ایفا کند.
وی همچنین بر اهمیت ارتقای سطح آگاهی عمومی تأکید کرد و گفت: برگزاری کارگاههای آموزشی، سمینارها، نشستهای تخصصی و تورهای علمی در سطوح استانی و ملی، از جمله برنامههایی است که در قالب این تفاهمنامه دنبال خواهد شد تا فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان اقشار مختلف جامعه نهادینه شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان در پایان با اشاره به اهمیت همافزایی نهادی خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه با تکیه بر ظرفیتهای علمی جهاد دانشگاهی و توان اجرایی مجموعه محیط زیست، گامی مهم در مسیر تحقق توسعه پایدار و حفاظت مؤثر از سرمایههای طبیعی استان محسوب میشود و انتظار میرود دستاوردهای ملموس و اثربخشی در آینده نزدیک به همراه داشته باشد.
