  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

بخشنامه فروش و تهاتر ساختمان‌های دولتی آسیب‌دیده در جنگ ابلاغ شد

خزانه دار کل کشور بخشنامه فروش و تهاتر ساختمان‌های دولتی آسیب‌دیده در جنگ را به وزارت خانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله اکرمی، خزانه‌داری کل کشور بخشنامه شماره ۵۱/۶۲۲۴ مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ را در خصوص استفاده از ظرفیت فروش و تهاتر ساختمان‌های دولتی که بر اثر شرایط جنگی آسیب دیده‌اند، را به وزارت خانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به فروش یا تهاتر ساختمان‌های دولتی غیرقابل بازسازی یا با خسارت بالا، اقدام کنند. هدف از این تصمیم، تأمین منابع مالی سریع برای بازسازی مناطق جنگی و همچنین کاهش هزینه‌های تعمیرات غیراقتصادی عنوان شده است.

کد مطلب 6805351
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها