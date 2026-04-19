استاندار لرستان با خانواده شهید «یار مرادی» در دلفان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان عصر امروز یکشنبه در جریان سفر به شهرستان دلفان و دیدار با خانواده شهید «یار مرادی» از شهدای ورزشکار ناوشکن دنا، اظهار داشت: فلسفه شهادت، مصیبت و سوگ فقدان شهیدان را تسلی می‌دهد.

وی گفت: خانواده شهدا چشم‌وچراغ ما هستند و این عبارت معنی عمیقی دارد به این معنا که جامعه اسلامی، خودش را مدیون خانواده شهدا می‌داند.

استاندار لرستان، ادامه داد: غم ازدست‌دادن چنین فرزند رشیدی که تقدیم انقلاب کردید، در کلام ساده است؛ ولی در عمل مصیبت بزرگی است که ازاین‌حیث به شما تسلیت عرض می‌کنم؛ ولی چیزی که تحمل این مصیبت را آسان می‌کند، عنوان و فلسفه شهید و شهادت است.

شاهرخی، بیان داشت: همه ما روزی از این دنیا می‌رویم؛ اما خوشا به سعادت این جوان رشید که در سن ۲۱ سالگی دعوت حق رو لبیک گفته و با شهادت رستگار شده است.

وی افزود: این دنیا مزرعه‌ای بیش نیست، شهدا نزد پروردگار روزی می‌گیرند و در بهشت برین مأوا داشته و مقام شفاعت دارند.

استاندار لرستان، ادامه داد: تبریک و تسلیت ما نیز به همین خاطر است، چون رستگار شده و توفیق شهادت پیدا کرده‌اند.

شاهرخی با بیان اینکه ایشان جز جامعه ورزشکاران بوده است، گفت: افراد باید سال‌ها مدارج علمی و اخلاقی را طی کنند تا موردتأیید قرار بگیرند؛ ولی این شهید عزیز با ۲۱ سال این‌گونه مورد تحسین قرار داشته و این امر نشان‌دهنده ارزش وجودی شهدای ماست.

وی همچنین از تلاش‌های اداره کل ورزش و جوانان استان جهت هماهنگی این برنامه، قدردانی کرد.