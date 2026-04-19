به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت‌الاسلام عبدالرضا رستگار با تأکید بر اهمیت شناخت شرایط زمان اظهار کرد: هر انسان اندیشه‌ورز باید نسبت به تحولات پیرامونی آگاهی داشته باشد تا دچار سردرگمی و فریب نشود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع) افزود: انقلاب اسلامی پس از ۱۴۰۰ سال با شعار «لا شرقیه لا غربیه جمهوری اسلامی» شکل گرفت و اسلام ناب را احیا کرد و از همان ابتدا با تقابل جدی جبهه استکبار مواجه شد.

وی ادامه داد: دشمن در جنگ‌های سخت و نیمه‌سخت از جمله کودتا، اغتشاشات و دفاع مقدس شکست خورد و با وجود تلاش در جنگ نرم نیز نتوانست به اهداف خود دست یابد.

رستگار تصریح کرد: دو نعمت بزرگ استمرار ولایت در رهبری و بصیرت مردم، عامل اصلی پیروزی‌های جمهوری اسلامی است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع) بیان کرد: دشمن پس از ناکامی‌های متعدد به جنگ ترکیبی روی آورد اما در فتنه‌ها و آشوب‌های اخیر نیز به دلیل محاسبات غلط شکست خورد.

وی افزود: به اعتراف تحلیلگران، آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف راهبردی خود ناکام مانده‌اند و انسجام ملی در ایران تقویت شده است.

رستگار با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در جهان گفت: امروز ایران به عنوان یک قدرت تأثیرگذار با پشتوانه ایدئولوژیک در معادلات جهانی نقش‌آفرینی می‌کند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه امام رضا (ع) ادامه داد: این اقتدار بر سه ضلع ولایت، میدان و حضور مردم استوار است و دیپلماسی نیز به عنوان مکمل این مسیر باید با تدبیر دنبال شود.

وی تأکید کرد: بر اساس وعده الهی، پیروزی ملت ایران قطعی است و با حفظ وحدت و تبعیت از رهبری، این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.