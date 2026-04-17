سپاه امام رضا (ع) ۲۹فروردین را به ارتشیان قهرمان تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه امام رضا(ع) در اطلاعیه سپاه امام رضا ع آمده است: هر ساله با فرارسیدن ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران یاد مجاهدتها و رشادتهای قهرمانان وطن در ذهن و فکر هر ایرانی نقش میبندد.
در این اطلاعیه آمده است: مرور تاریخ افتخارات ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان میدهد این دلاورمردان وطن دوست همواره چون سدّی استوار در برابر دشمنان ایستاده و با اتکال به خداوند متعال و با پیروی از منویات امامین انقلاب ثابت کرده اند حافظانی امین و بازوانی قدرتمند برای ملت و نظام در دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده و هستند.
در ادامه این اطلاعیه میخوانیم مجاهدتها و ایثارگریهای غرورآفرین ارتشیان جان برکف در عرصههای مختلف، به ویژه در جنگ رمضان و شهادت ۱۰۴ غیور مرد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار این نیروها محسوب میشود که علیرغم مظلومیت اقتدار وطن را به نمایش گذاشت.
در این اطلاعیه خطاب به ارتشیان قهرمان آمده است: رشادتها و جانفشانیهای شما عزیزان، نه تنها مایه مباهات و سربلندی ملت ایران بوده، بلکه لرزه بر اندام دشمنان انداخته و عزم آنان را در تجاوز به میهن اسلامی سست نموده است.
سپاه امام رضا(ع) ضمن تجدید میثاق با آرمانهای بلند امامین انقلاب اسلامی، امام آیتالله سیدمجتبی خامنهای و شهدای گرانقدر انقلاب، آمادگی خود را در کنار ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران برای دفاع همهجانبه از کیان نظام مقدس اسلامی، دستاوردهای انقلاب و منافع ملی اعلام میدارد.
بی تردید وحدت، همدلی و همافزایی نیروهای مسلح، به ویژه ارتش و سپاه، قویترین عامل بازدارندگی در برابر تهدیدات احتمالی مجدد و تضمینکننده امنیت و آرامش پایدار در کشور عزیزمان خواهد بود.
در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امیر سرتیپ دوم شهید رضا جعفرزاده فرمانده سابق لشکر پیروز ۷۷ خراسان که شهد شهادت را نوشید بار دیگر این روز خجسته را به همه سربازان گمنام امام زمان (عج) در ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفته و از خداوند متعال، توفیق روزافزون، عزت و سربلندی همگان را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت رهبریهای داهیانه فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) مسئلت داریم.
نظر شما