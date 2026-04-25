به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رضایی با تحلیل ابعاد «جنگ تحمیلی رمضان» با اشاره به خطای راهبردی دشمن اظهار کرد: دشمن با یک تصور کاملاً غلط و با تکیه بر «پلن A» وارد میدان شد و آنقدر به این سناریو اطمینان داشت که حتی به گزینه جایگزین فکر نکرد؛ تصوری که بر اساس آن قرار بود ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت، با حذف فرماندهان و ایجاد آشوب داخلی، پرونده جمهوری اسلامی بسته شود.
معاون سیاسی سپاه امام رضا (ع) افزود: بر خلاف این محاسبه، نهتنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه به تعبیر «امام شهید»، مردم «مبعوث» شدند و خیابانها را فتح کردند؛ اما نه علیه نظام اسلامی، بلکه در حمایت از انقلاب و در مقابله با جبهه استکبار. همین نقطه، آغاز استیصال دشمن و فروپاشی تحلیلهای او بود.
وی با تأکید بر ماهیت پیچیده این جنگ تصریح کرد: جنگ رمضان، یک جنگ صرفاً نظامی نیست؛ بلکه جنگی چندلایه، ترکیبی و در مقیاس جهانی است که در جغرافیای غرب آسیا جریان دارد. در این نبرد، بسیاری از بازیگران نظام بینالملل بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع هستند و همین موضوع، ضرورت پرهیز از تحلیلهای سادهانگارانه را دوچندان میکند.
رضایی با استناد به آیات قرآن کریم بیان کرد: هرچند جنگ ذاتاً امری ناخوشایند است، اما در بسیاری از مواقع، خیر و برکات بزرگی در دل آن نهفته است که ممکن است در نگاه ابتدایی قابل درک نباشد؛ امروز نیز نشانههای این حقیقت در میدان دیده میشود.
معاون سیاسی سپاه امام رضا (ع) ادامه داد: دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، بلافاصله وارد فاز «جنگ شناختی و رسانهای» شد و با تولید پیامهای متناقض، توییتهای جهتدار و عملیات روانی، تلاش کرد با ایجاد دوگانههایی مانند «میدان یا دیپلماسی»، «مردم یا مسئولین» و «جنگ یا مذاکره»، انسجام ملی را هدف قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این دوگانهسازیها، ایجاد شکاف در جامعه و منحرف کردن نگاه مردم از دشمن به درون کشور بود؛ اما این پروژه نیز با هوشیاری مردم و فعال شدن جبهه تبیین، با شکست مواجه شد.
رضایی با اشاره به اقدامات میدانی در حوزه جهاد تبیین گفت: همزمان با آغاز این جنگ، مجموعه معاونت سیاسی با آرایش جنگی وارد میدان شد و با راهاندازی «کافهگفتگو» و «میزهای پرسش و پاسخ سیاسی»، بستر ارتباط مستقیم با مردم را فراهم کرد. در شهر مشهد بیش از ۳۳ نقطه فعال ایجاد شده که هادیان سیاسی بهصورت شبانهروزی در آن حضور دارند و به شبهات و سؤالات مردم پاسخ میدهند.
معاون سیاسی سپاه امام رضا (ع) افزود: این فضاها مورد استقبال گسترده اقشار مختلف، بهویژه جوانان و نوجوانان قرار گرفته و به مرجعی مؤثر برای تبیین مسائل روز تبدیل شده است.
وی با تأکید بر ضرورت فهم صحیح مفاهیم کلیدی گفت: یکی از مهمترین شبهات مطرحشده، دوگانهسازی میان «میدان و دیپلماسی» است، در حالی که این دو نهتنها در تقابل نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند؛ میدان، قدرت میآفریند و دیپلماسی، آن قدرت را تثبیت میکند. هرگونه تقابلسازی میان این دو، یک خطای محاسباتی در چارچوب جنگ شناختی دشمن است که باید نسبت به آن هوشیار بود.
