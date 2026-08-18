هاشمی: دشمن در برابر اقتدار ایران اسلامی توان مقابله ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالرضا هاشمی عصر سهشنبه در آیین تکریم مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان دیّر، با تبیین شرایط حساس کنونی و تقابل تاریخی میان جبهه حق و استکبار، اظهار داشت: ما امروز در میانه یک جنگ تمام عیار و همه جانبه هستیم؛ اما آنچه مشاهده میکنید، سکوتِ عملیاتی است. نوع جنگ تغییر یافته و دشمن اکنون در برابر اقتدار و قدرت ایران اسلامی، توان مقابله و ایستادگی ندارد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با تاکید بر اینکه در میانه یک جنگ تمام عیار هستیم افزود: جنگی که از سالهای گذشته آغاز شده و تا دستیابی به تمدن نوین اسلامی و ظهور منجی عالم بشریت حضرت حجت (عج) ادامه خواهد داشت. در این مسیر، خط سرخ ولایت، مسیر قطعی ما برای رسیدن به قلههای پیروزی است.
هاشمی با اشاره به شکستهای پیدرپی دشمن در ابعاد نظامی و امنیتی، تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی تصور میکنند با ترور فرماندهان و ضربه زدن به لایههای عملیاتی، میتوانند این مسیر را متوقف کنند. آنها دچار خطای محاسباتی شدهاند؛ چرا که سپاه پاسداران متکی به فرد نیست، بلکه مجموعهای نظاممند و دارای لایههای مستحکمِ اعتقادی و فرماندهی است که با شهادت هر سردار، انگیزههای انقلابی در میان نیروها قویتر میشود.
وی با بیان اینکه انتقام خون امام شهید حتمی است افزود: دشمن اکنون مستأصل شده و میداند که هرگونه تقابل راهبردی با نظام اسلامی، هزینههای سنگینی برای آنان در پی خواهد داشت. امنیت امروز کشور حاصل همین نگاه راهبردی و اقتدار نظامی است که به برکت خون شهدا به دست آمده است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با تأکید بر اولویتِ اقامه نماز در جامعه، خاطرنشان کرد: اگر نماز در جامعه به معنای واقعی اقامه شود، بسیاری از معضلات فرهنگی، روانی و اجتماعی از جمله بدحجابی و بیآرامیهای فکری خودبهخود برطرف خواهد شد. نماز، عامل پاککنندگی جامعه و تضمینکننده سعادت بشری است.
هاشمی ضمن اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه در جامعه ایرانی، هشدار داد: راهبرد اصلی دشمن برای بلعیدن ایران، تجزیه و تضعیف انسجام ملی است. ما باید با حفظ وحدت و انسجام میان آحاد مردم، اعم از شیعه و سنی و با تکیه بر آرمانهای اصیل انقلاب، این توطئه را خنثی کنیم.
وی تاکید کرد: شهرستان دیّر به عنوان منطقهای عالمپرور و حسینی، همواره الگوی مقاومت و وحدت در استان بوده و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.
هاشمی با تقدیر از خدمات حجتالاسلام حاجیزاده، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان دیّر، گفت: جابجاییهای مدیریتی در مجموعه سپاه بر اساس نیازهای راهبردی و چابکسازی سیستم صورت میگیرد، حجتالاسلام حاجیزاده شخصیتی علمی، مردمی و برخوردار از روحیه جهادی هستند که در مسئولیتهای جدید استانی، از تجربیات وی بهرهمند خواهیم شد.
وی تأکید کرد: مدیریت مجموعه با همکاری نیروهای توانمندِ موجود و با هدایت ائمه جمعه و فرماندهان، بدون وقفه و با قوت به مسیر خود ادامه خواهد داد.
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