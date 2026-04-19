تیراندازی در لوئیزیانا آمریکا / ۸ کودک به کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دویچه وله، به گفته پلیس محلی، یک فرد مسلح به سلاح گرم امروز یکشنبه ۸ کودک را در منطقه شریوپورت واقع در ایالت لوئیزیانا در آمریکا به قتل رساند.

وین اسمیت، رئیس پلیس منطقه شریوپورت در این خصوص به خبرنگاران اعلام کرد: این صحنه‌ ای است که تاکنون مشابه آن را ندیده‌ ایم.

مقامات گفتند که کوچک ترین قربانی این تیراندازی یک ساله و بزرگ ترین آنها ۱۴ ساله هستند.

بنا به گزارش‌ ها، ۲ بزرگسال نیز مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.

پلیس همچنین اعلام کرد که صحنه جرم در ۳ مکان گسترده بود.

مظنون سعی در فرار داشت و در جریان تعقیب و گریز توسط پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

شهر شریوپورت سومین شهر بزرگ لوئیزیانا است و در نزدیکی مرز با تگزاس واقع شده است.