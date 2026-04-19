به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام خانی عصر امروز یکشنبه در شورای اداری دلفان با حضور استاندار لرستان، اظهار داشت: امیدواریم حضور استاندار در شورای اداری منشأ امید و توسعه شهرستان شود.

وی با اشاره به چالش‌های متعدد لرستان، افزود: تدابیر استاندار در دوران مسئولیتشان به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان، به‌ویژه در مقطع اغتشاشات، جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر، بسیار دلگرم‌کننده و مایه امید بود.

امام‌جمعه نورآباد، ادامه داد: تجربه مدیریتی، دلسوزی و برنامه‌محوری ایشان توصیه‌هایی ارزشمند برای دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان داشته است.

حجت‌الاسلام خانی، بیان داشت: همبستگی خوبی بین مجموعه مدیریتی شهرستان ایجاد شده و مشکلات و نیازها بی‌پرده مرور شده است. البته در حوزه مدیریتی ایراداتی وجود دارد و عملکرد برخی مدیران مورد گله مردم است، اما این مسئله تنها به یک حوزه مرتبط نیست.

وی با بیان اینکه شهرستان دلفان از دیرباز دچار عقب‌افتادگی‌هایی بوده است، تصریح کرد: علت این مشکل، کم‌توجهی به عدالت در توزیع منابع و اعتبارات است، خوشبختانه استاندار دیدگاه عدالت‌محوری دارد و امیدواریم سهم اعتبارات سفر استانی رئیس‌جمهور بتواند مشکلات انباشته شده دلفان را حل کند.

امام‌جمعه نورآباد، تأکید کرد: سطح محرومیت دلفان در همه حوزه‌ها خاص است و توجه ویژه به این شهرستان، حق مردم است. نجابت مردم باعث شده مطالبه‌گری آن‌ها کم‌رنگ دیده شود، اما ما مدیون هستیم که این مطالبات را بیشتر پیگیری کنیم.