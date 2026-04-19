۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵

امام‌جمعه نورآباد: مشکلات انباشته دلفان رفع شوند

نورآباد - امام‌جمعه نورآباد، تأکید کرد: امیدواریم سهم اعتبارات سفر استانی رئیس‌جمهور بتواند مشکلات انباشته شده دلفان را حل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام خانی عصر امروز یکشنبه در شورای اداری دلفان با حضور استاندار لرستان، اظهار داشت: امیدواریم حضور استاندار در شورای اداری منشأ امید و توسعه شهرستان شود.

وی با اشاره به چالش‌های متعدد لرستان، افزود: تدابیر استاندار در دوران مسئولیتشان به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان، به‌ویژه در مقطع اغتشاشات، جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر، بسیار دلگرم‌کننده و مایه امید بود.

امام‌جمعه نورآباد، ادامه داد: تجربه مدیریتی، دلسوزی و برنامه‌محوری ایشان توصیه‌هایی ارزشمند برای دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان داشته است.

حجت‌الاسلام خانی، بیان داشت: همبستگی خوبی بین مجموعه مدیریتی شهرستان ایجاد شده و مشکلات و نیازها بی‌پرده مرور شده است. البته در حوزه مدیریتی ایراداتی وجود دارد و عملکرد برخی مدیران مورد گله مردم است، اما این مسئله تنها به یک حوزه مرتبط نیست.

وی با بیان اینکه شهرستان دلفان از دیرباز دچار عقب‌افتادگی‌هایی بوده است، تصریح کرد: علت این مشکل، کم‌توجهی به عدالت در توزیع منابع و اعتبارات است، خوشبختانه استاندار دیدگاه عدالت‌محوری دارد و امیدواریم سهم اعتبارات سفر استانی رئیس‌جمهور بتواند مشکلات انباشته شده دلفان را حل کند.

امام‌جمعه نورآباد، تأکید کرد: سطح محرومیت دلفان در همه حوزه‌ها خاص است و توجه ویژه به این شهرستان، حق مردم است. نجابت مردم باعث شده مطالبه‌گری آن‌ها کم‌رنگ دیده شود، اما ما مدیون هستیم که این مطالبات را بیشتر پیگیری کنیم.

