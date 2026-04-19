دستگاه ها اطلاعات دقیق طرح سرشماری را در اختیار سازمان مدیریت دهند

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر یکشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه، به طرح سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا اشاره کرد و افزود: اگر این طرح بهدرستی اجرا شود، با کمترین خطا مواجه خواهیم شد، سرعت اجرای کار افزایش مییابد و هزینهها کاهش پیدا میکند.
وی یادآور شد: طبق ابلاغیه رئیسجمهور، همه دستگاهها مکلف به همکاری در اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن هستند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه نصب پلاکهای پستی یکی از مهمترین پیشنیازهای اجرای این طرح است، از دستگاههای ذیربط خواست تا سازمان مدیریت و برنامهریزی را در این زمینه یاری کنند.
وی اظهار کرد: همه دستگاهها موظفاند در چارچوب زمانبندی مقرر، اطلاعات مورد نیاز طرح سرشماری را در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار دهند.
رحمانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، به نحوه توزیع اعتبارات عمرانی در سال جدید اشاره کرد و گفت: اولویت توزیع اعتبارات در چارچوب سیاستهای دولت، پروژههای نیمهتمامی است که در توسعه شهرستان نقش دارند.
وی تأکید کرد: از تعریف پروژه جدید خودداری شود، اما در صورت ضرورتِ استثنایی، موضوع با تأیید شورای برنامهریزی اعتباردهی میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، از دستگاهها خواست در راستای عملیاتیکردن شعار سال بهگونهای اقدام کنند که استان در پایان سال بتواند در میان استانهای موفق قرار گیرد.
وی همچنین بر جذب اعتبارات اوراق مرابحه اسلامی تأکید کرد و گفت: اعتبارات عمرانی، نفت، آلایندگی و اعتبارات ملی باید بهموقع و در مسیر قانون جذب پیگیری شود.
