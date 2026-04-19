به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی یکشنبه شب در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی، بر ضرورت بسیج ظرفیت‌های ملی برای جهش در جاده‌سازی و نوسازی مسیرهای ترانزیتی استان تاکید کرد و افزود: بیش از ۹۰ درصد بهره‌برداری از توسعه راه‌ها و کریدورهای آذربایجان‌غربی در خدمت منافع کشور بوده و ظرفیت‌های ملی باید برای روان‌سازی حرکت در این شریان‌ها پای‌کار بیاید.

استاندار آذربایجان غربی با انتقاد از طولانی شدن برخی پروژه‌ها در سطح استان، افزود: برخی از محورهای مواصلاتی بیش از سه دهه است که نیمه‌تمام مانده و این طلسم باید شکسته شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی کشور، تمرکز اصلی بر حمل‌ونقل زمینی بوده و هموار بودن جاده‌ها و رفع ایرادات فنی، یک ضرورت است.

استاندار آذربایجان‌غربی به مجاهدت‌های جبهه عمرانی استان نیز اشاره کرد و افزود: امروز در بخش راه شاهد یک تحول چشمگیر هستیم و پیمانکاران و مهندسان ما شبانه‌روزی در حال کار هستند تا عقب‌ماندگی‌های تاریخی را جبران کنند.

رحمانی خواستار تمرکز ویژه بر پروژه‌های استراتژیک شده و اضافه کرد: طرح‌های جامع و توسعه پایانه‌های مرزی استان با هدف تسهیل در عبور و مرور و ارتقای خدمات لجستیکی آغاز شده است.

۴۰ کارگاه راهسازی آذربایجان‌غربی؛ سنگر خدمت بی‌وقفه در دل جنگ

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی نیز در این دیدار گفت: در دل حماسه مقاومت ایران، ۴۰ کارگاه راه‌سازی آذربایجان‌غربی حتی در اوج سختی‌های دوران جنگ، چرخ‌های تولید و خدمت را از حرکت بازنداشتند و در خط مقدم حفظ و توسعه زیرساخت‌های حیاتی استان، نقشی بی‌بدیل ایفا کردند.

پیمان آرامون اظهار کرد: ۶۰۰ کیلومتر راه توسط این کارگاه‌های راهسازی در دست احداث و توسعه هستند.

وی افزود: طرح‌های سه‌راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو، نقده ـ پیرانشهرـ تمرچین و میاندوآب ـ شاهین دژ ـ تکاب از جمله طرح‌هایی بوده که از شمال تا جنوب آذربایجان‌غربی فعال هستند.

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: در جنگ رمضان هیچ پروژه‌ راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی غیرفعال نبود و تمام طرح‌ها با قوت فعالیت می‌کردند.

آرامون افزود: میانگین پیشرفت راه‌های در دست توسعه و احداث در آذربایجان‌غربی بالای ۵۷ درصد است.

وی بیان کرد: محورهای ارتباطی استان، به ویژه با توجه به موقعیت استراتژیک آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم ارتباطی کشور، از اهمیت بالایی برخوردارند و تکمیل و توسعه آن‌ها نقشی اساسی در تسهیل تردد، تقویت تجارت مرزی و بهبود وضعیت اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.