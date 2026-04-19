۱۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی به کهگیلویه و بویراحمد تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: ۱۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات سال ۱۴۰۴ دستگاههای اجرایی استان تخصیص یافته است.
وی افزود : جذب این میزان اعتبار در شرایط جنگی دشوار است و تنها پنج ماه تا پایان مهلت باقی مانده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گفت: در سال ۱۴۰۵، اعتبارات به سمت پروژههایی هدایت خواهد شد که به نتیجه میرسند و از تعریف پروژه جدید تا حد امکان جلوگیری خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین درباره طرح سرشماری نفوس و مسکن گفت این طرح در آبان ماه در سراسر کشور اجرا میشود و استان آماده اجرای آن است.
