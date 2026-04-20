خشکی اراضی پیرامون دریاچه ارومیه را تهدید می کند؛ لزوم اصلاح الگوی کشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر دوشنبه در نشست تشکل های زیست محیطی آذربایجان غربی با رئیس سازمان محیط زیست کشور اظهار کرد: امروز موضوعی که ما را تهدید می‌کند، مسئله خشکی اراضی اطرف دریاچه ارومیه است،فرونشست زمین و پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی، مسائلی هستند که باید مورد توجه جدی قرار گیرند.

وی ادامه داد: مشکلی بزرگتر از خشکی دریاچه ارومیه وجود دارد و آن خشکی حاشیه و اطراف این زیست بوم است، مصرف بی رویه آب در بخش های مختلف به ویژه کشاورزی باید یک امر مذموم تلقی شود.

استاندار آذربایجان غربی گفت: برای تحقق طرح های ستاد احیای دریاچه ارومیه لازم است که کشاورزان در کاهش مصرف آب همکاری داشته باشند و با بستن سردهنه ها مکمل اقدامات ستاد احیای باشند.

وی نقش تشکل‌های مردم‌نهاد را در آگاه‌سازی جامعه کلیدی دانست و افزود: سمن‌ها و تشکل‌ها باید در تبیین پیامدهای مصرف غیرمتعارف آب پیش‌قدم شوند و این مسئله را به گونه‌ای در جامعه نهادینه کنند که مصرف بی‌رویه آب، امری ناپسند شمرده شود.

رحمانی با نقد الگوی کشت فعلی در منطقه تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد تمایل برای محصولاتی همچون سیب، هلو و شلیل، سه برابر بیشتر از محصولی مانند انگور است که این موضوع لزوم بازنگری در مدیریت منابع آب بخش کشاورزی را دوچندان می‌کند.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات نظارتی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۰ هزار حکم قضایی توسط اداره‌کل محیط زیست اجرا شده است؛ اما باید توجه داشت که در کنار برخوردهای قانونی، ابعاد اجتماعی و اقتصادی موضوع نیز باید به دقت در نظر گرفته شود تا تعادلی میان حفاظت و معیشت برقرار گردد.

وی بازگشایی مسیرهای منتهی به دریاچه را از عوامل مؤثر در بهبود وضعیت اخیر دانست و خاطرنشان کرد: یکی از دلایل بهبود شرایط دریاچه، بازگشایی مسیرها و برداشتن خاکریزهای مانع ورود آب بوده است، این دست اقدامات باید با هماهنگی بیشتر و به صورت عمیق‌تر تداوم یابد تا شاهد پایداری وضعیت دریاچه باشیم.