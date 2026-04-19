به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، محمدجواد صدریمهر، معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، در نشست مشترک معاون علمی و وزیر علوم که امروز ۳۰ فروردین برگزار شد، به تأثیر جنگ بر تصور مصونیت دانشگاهها اشاره کرد و گفت: با وقوع جنگ، این تصور که علم و دانشگاه از گزند دشمنان در امان است، از بین رفت. بنابراین، لازم است در مورد زیرساختهای کلیدی، از جمله زیرساختهای آزمایشگاههای راهبردی، بازنگری کرده و سیاستهای جدیدی را در خصوص تمرکز، توزیع یا سایر جنبهها اتخاذ کنیم.
وی همچنین به ساماندهی نهادهای موجود فناوری اشاره کرد و افزود: وزارت علوم در این زمینه علاقه و فعالیت قابل توجهی دارد و ما نیز در مجموعه خودمان در حال چابکسازی نهادها هستیم. شاید پس از جنگ، بهتر باشد زیرساختها را به سمت تولید هدایت کنیم، به ویژه در راستای بهسازی و بازسازی کشور و رفع گلوگاهها. با دستور آقای دکتر افشین، دستور داریم به سمت مراکز نوآوری دانشگاهی حرکت کنیم تا فضاهای تولید اشتراکی و سریع شکل بگیرد.
صدری مهر خاطرنشان کرد: امیدواریم با بازنگری در زیرساختها، بتوانیم از برکات این جنگ برای ایجاد چابکسازی در حوزه فناوری بهرهمند شویم.
تورج امرایی معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی در این جلسه اظهار داشت: در سال گذشته همکاری نزدیکی با پارکهای علم و فناوری استانها داشتیم و با هدف شناسایی ظرفیتهای فناورانه کشور، دو هزار واحد فناور را شناسایی کردیم. از این میان، ۵۰۰ واحد در مسیر ارتقاء قرار گرفتهاند که این ارتقاء شامل تبدیل شدن به شرکت دانشبنیان و همچنین حمایت از این واحدها میشود. این برنامه با تخصیص منابع جدی از سوی معاون علمی رییسجمهور، امسال نیز ادامه خواهد یافت.
وی همچنین به موضوع فعالسازی ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان اشاره کرد و گفت: با مکاتبه دکتر افشین، تمامی مراکز آسیبدیده، صد درصد مشمول اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری شناخته شدهاند و دیگر نیازی به بررسی ندارند. امیدواریم با تعامل نزدیک با وزارتخانه های مرتبط، منابع این قانون را جذب کنیم.
امرایی در خبر دیگری اعلام کرد: سال گذشته توافقنامهای با وزارت علوم امضا شد که به شرکتهای سرمایه گذاری که فاقد صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر (CVC) بودند، اجازه می داد صندوق نوآوری و شکوفایی نقش نهاد مالی را ایفا کند. دیروز، اولین گام برای اجرایی سازی این توافق نامه برای راهاندازی مرکز نوآوری در پارک علم و فناوری خراسان شمالی، با کارفرمایی فولاد اسفراین، برداشته شد.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان در پایان به سه بسته حمایتی اعلام شده برای شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد که شامل «تثبیت تولید»، «تثبیت اشتغال» و «تأمین زیرساخت برق» بود.
وی افزود: امروز همین سه بسته حمایتی برای واحدهای فناور و صندوقهای پژوهش و فناوری نیز اعلام خواهد شد تا از طریق کمیته مشترک با صندوق، این واحدها نیز زیر چتر حمایتی قرار گیرند.
