کولیوند: ۲۳۰ مگاوات برق خورشیدی استان سمنان به شبکه سراسری پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه خرید تضمینی گندم استان سمنان در استانداری اعلام کرد: حوزه تأمین و خرید گندم از موضوعات اساسی استان است که نیازمند هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی با اشاره به شرایط مناسب بارندگی در سال جاری افزود: امسال نسبت به سنوات گذشته از بارش‌های بهتری برخوردار بودیم و باید با شکرگزاری و مدیریت صحیح، از این ظرفیت در راستای افزایش تولید بهره‌برداری کنیم.

استاندار سمنان با اشاره به چالش‌های گذشته به‌ویژه در حوزه تأمین برق تصریح کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و توسعه انرژی‌های خورشیدی، بخشی از محدودیت‌ها جبران شده و در حال حاضر بیش از ۲۳۰ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه متصل شده است که نقش مهمی در پایداری تأمین برق به‌ویژه در بخش کشاورزی دارد.

کولیوند با تأکید بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت مناسب انبارهای دولتی، لازم است امکان بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای مباشرین و شرکت‌های تعاونی بررسی شود تا از جابه‌جایی‌های متعدد و هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در مراکز خرید گندم تأکید کرد و گفت: رفع مشکلات اینترنتی به‌ویژه در شهرستان‌ها و مراکز خرید باید در دستور کار قرار گیرد تا فرآیند خرید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

استاندار سمنان با تأکید بر تسهیل فرآیندها برای کشاورزان اظهار داشت: در اجرای دستورالعمل‌ها باید به‌گونه‌ای عمل شود که ضمن رعایت استانداردها، از ایجاد سختی و پیچیدگی‌های غیرضروری برای کشاورزان جلوگیری شود.

کولیوند همچنین بر آمادگی برای تأمین سوخت و مدیریت لجستیک حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: در صورت نیاز، تأمین سوخت و هماهنگی‌های لازم از طریق دستگاه‌های مرتبط انجام خواهد شد تا خللی در روند برداشت و حمل گندم ایجاد نشود.