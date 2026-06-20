به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر شنبه در نشست مشترک کارگروه موضوع تفاهم‌نامه همکاری میان قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در محل دادگستری سمنان، به فضای همکاری و تعامل موجود در استان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه تعامل سازنده و مطلوبی میان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مجموعه قضایی و نهادهای نظارتی شکل گرفته که ثمره آن تسریع در حل مشکلات و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان بوده است.

وی افزود: از ابتدای مسئولیت در استان، موضوعاتی همچون مدیریت منابع آب، بهداشت و درمان، توسعه انرژی‌های خورشیدی، راه و شهرسازی، معادن، صنعت، کشاورزی و رونق اقتصادی به عنوان اولویت‌های اصلی تعیین شد و برای هر یک برنامه‌ریزی مشخصی با مشارکت دستگاه‌های مختلف صورت گرفت.

استاندار سمنان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آب بیان کرد: تدوین سندهای شهرستانی آب، برگزاری جلسات مستمر و پیگیری منظم مسائل مرتبط با منابع آبی، زمینه بهبود مدیریت این بخش را نسبت به سال‌های گذشته فراهم کرده است.

کولیوند ادامه داد: تعیین تکلیف طرح حبله رود، انتقال آب، رفع مشکلات روستاهای دارای تنش آبی و اجرای پروژه‌های تأمین آب شرب از جمله برنامه‌هایی است که با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین به اقدامات حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و توضیح داد: تأمین تجهیزات پزشکی، توسعه زیرساخت‌های درمانی، تقویت خدمات اورژانس و تأمین آمبولانس‌های جدید از جمله اقداماتی بوده که با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی شده و در کاهش بخشی از مشکلات این حوزه تأثیرگذار بوده است.

استاندار سمنان اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های درمانی نیمه‌تمام و ارتقای امکانات بیمارستانی در نقاط مختلف استان نیز در دستور کار قرار دارد تا سطح خدمات سلامت برای مردم افزایش یابد.

کولیوند با اشاره به پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی استان توضیح داد: در بخش راه و شهرسازی اقدامات قابل توجهی انجام شده و برای نخستین بار پس از سال‌ها بخشی از پروژه آزادراه حرم تا حرم به بهره‌برداری رسید، همچنین پیگیری‌ها برای ادامه اجرای این طرح ملی و سایر پروژه‌های زیرساختی استان در حال انجام است.

وی ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را مورد توجه قرار داد و افزود: سمنان امروز یکی از استان‌های پیشرو کشور در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی محسوب می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ظرفیت تولید برق خورشیدی استان تا پایان سال به حدود هزار مگاوات خواهد رسید.

استاندار سمنان این موضوع را گامی مهم در راستای تأمین پایدار انرژی، کاهش محدودیت‌های برق و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید دانست و تأکید کرد: توسعه انرژی‌های پاک از محورهای اصلی برنامه‌های استان است.

کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و ادامه داد: در شرایط خاص اخیر، با همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، روند تأمین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و نیازهای ضروری مردم بدون مشکل انجام شد و بخشی از ذخایر راهبردی نیز در اختیار استان قرار گرفت تا امکان تصمیم‌گیری و اقدام سریع‌تر فراهم شود.

وی با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: بسیاری از پروژه‌ها و مسائل مهم استان نیازمند پشتیبانی و همکاری دستگاه قضایی است و خوشبختانه این تعامل در سمنان در سطح مطلوبی قرار دارد که می‌تواند زمینه تسریع در توسعه، سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات مردم را بیش از پیش فراهم کند.