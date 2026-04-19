یاد و خاطره دختران میناب بر دامان مام میهن تا همیشه خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس به مناسبت روز دختر نوشت: امروز سالروز میلاد حضرت معصومه(س) و «روز دختر» بود. این مناسبت را به همه دختران ایران که روشنایی فردای این سرزمین‌اند و با لبخند زلال و طراوت وجودشان، امید را در دل‌ها می‌کارند و زندگی را معنا می‌بخشند، تبریک می‌گویم.

وی افزود: در کنار این شادباش، نام دختران مدرسه «شجره طیبه» #میناب را با اندوهی عمیق و افتخاری جاودان زمزمه می‌کنیم؛ فرشتگان معصومی که مظلومانه از میان ما رفتند و آسمانی شدند.

بقائی اشاره داشت: یاد و نام شما، با آن حضور کوتاه اما سرشار از برکت، بر دامان مام میهن تا همیشه خواهد ماند؛ نوری که خاموش نمی‌شود و روشنای راه دختران معصوم ایران و جهان خواهد شد.